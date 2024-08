Il mercato dei tablet è diventato sempre più competitivo, con dispositivi che cercano di coniugare potenza, design e versatilità in un unico pacchetto. Tra questi, il nuovo OnePlus Pad 2 si posiziona come un’opzione top di gamma, promettendo prestazioni elevate e un’esperienza d’uso di alto livello.

In questa recensione, analizzeremo in dettaglio il OnePlus Pad 2, considerando i suoi punti di forza e le eventuali debolezze. Accompagneremo il tutto con una valutazione degli accessori, come la OnePlus Smart Keyboard e la OnePlus Stilo 2, per capire se questo tablet riesce davvero a distinguersi dalla concorrenza.

Design e materiali

Il OnePlus Pad 2 si presenta con un design elegante e una costruzione solida. Le dimensioni di 268,4 x 195,6 mm e uno spessore di 6,49 mm lo rendono un dispositivo sottile e maneggevole, con un peso di 584 g che, pur non essendo leggerissimo, conferisce una sensazione di robustezza senza risultare eccessivamente pesante. La finitura opaca del retro offre un buon grip, contribuendo a un’esperienza tattile piacevole. I bordi curvi migliorano ulteriormente l’ergonomia, rendendo il tablet comodo da tenere in mano per lunghi periodi.

Un aspetto curioso del design è la posizione della porta USB-C, che non si trova al centro del lato inferiore del dispositivo, ma è leggermente spostata verso la parte posteriore. Sebbene non influenzi l’usabilità, è una scelta di design insolita che potrebbe lasciare perplessi alcuni utenti. Nel complesso, il design del OnePlus Pad 2 è raffinato e funzionale, pur presentando qualche piccola eccentricità.

Display e audio

Il display è uno dei punti di forza del OnePlus Pad 2. Equipaggiato con un pannello LCD OLED da 12,1 pollici, offre una risoluzione di 3000 x 2120 pixel e un refresh rate massimo di 144 Hz. Queste specifiche si traducono in un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per la visione di contenuti multimediali. La luminosità massima di 600 nit, con un picco di 900 nit, garantisce una buona visibilità in varie condizioni di luce, anche se l’uso sotto la luce diretta del sole potrebbe non essere ottimale.

Gli angoli di visione sono eccellenti, e il display si distingue per la qualità nella riproduzione di colori vivaci e dettagli nitidi. Guardare serie TV, film o anime su questo schermo è un piacere, ulteriormente esaltato dal sistema audio quad speaker. I quattro altoparlanti offrono un suono potente e ben bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini, che migliorano significativamente l’esperienza d’ascolto. La combinazione di un ottimo display e un sistema audio di qualità rende il OnePlus Pad 2 un compagno ideale per l’intrattenimento multimediale.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca, il OnePlus Pad 2 nasconde una potenza notevole. Il processore Snapdragon 8 Gen 3, abbinato alla scheda grafica Adreno 750 e a 12 GB di RAM LPDDR5X, offre prestazioni di altissimo livello. Che si tratti di multitasking durante il lavoro o di giochi pesanti come Real Racing 3, il tablet risponde con fluidità e velocità, senza mai mostrare segni di rallentamenti o surriscaldamenti.

La capacità di 256 GB di storage interno è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, consentendo di archiviare applicazioni, giochi e contenuti multimediali senza preoccupazioni di spazio. Per quanto riguarda la batteria, il OnePlus Pad 2 è dotato di un’unità da 9510 mAh, che supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 67 W. Durante i test, la batteria ha dimostrato una buona autonomia, consentendo un uso intenso del dispositivo per diversi giorni con una sola carica. Che si tratti di guardare film, giocare o svolgere attività lavorative, la batteria si è rivelata all’altezza delle aspettative.

Prezzi e conclusioni

Il OnePlus Pad 2 è disponibile a un prezzo di 549,00 euro, una cifra che, considerando le sue specifiche e prestazioni, si posiziona in modo competitivo nel segmento dei tablet di fascia alta. Rispetto a molti competitor, offre un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, senza compromessi sulla qualità dei materiali o sulle performance tecniche. Questo tablet rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile, adatto tanto per lo studio quanto per il lavoro, o per entrambi.

Un aspetto interessante da considerare è la promozione attualmente in corso, che consente di ottenere due accessori gratuiti a scelta, tra cui la OnePlus Stilo 2 (del valore di 99 euro) e la OnePlus Smart Keyboard (del valore di 149 euro). Questi accessori, descritti in precedenza, arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’uso del tablet, rendendolo un dispositivo ancora più completo.