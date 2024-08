Oppo Reno12 5G è lo smartphone di fascia media che gli utenti si ritrovano a cerare nel momento in cui sono alla ricerca di un device che possa garantire un’estetica curata e precisa, un design iconico ed unico nel suo genere, pur mantenendo un occhio verso le ottime prestazioni.

Il prodotto dispone di un display da 6,7 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED che può raggiungere un refresh rate a 120Hz con risoluzione massima in FullHD+, passando comunque per un processore MediaTek Dimensity 7300, octa-core con GPU Mali-G615 MC2, ed anche un quantitativo di RAM più che sufficiente: 12GB (espandibile virtualmente). La memoria interna, per la versione attualmente in promozione su Amazon, è di 256GB, anch’essa espandibile tramite l’ausilio della microSD.

Oppo Reno12: la promozione più attesa di Amazon

L’acquisto di Oppo Reno12 è estremamente semplificato rispetto al passato, infatti il suo prezzo di vendita, almeno rispetto al listino originario, è decisamente più basso. Originariamente l’azienda ha deciso di metterlo sul mercato a 499 euro, con la promozione disponibile su Amazon la spesa viene ridotta di 100 euro (pari al 20% di sconto), così da poter investire solamente 399 euro per il suo acquisto, sempre no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo premendo qui.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo, potranno trovare all’interno della confezione il supporto auto, un piccolo accessorio che facilita di molto la vita di coloro che sono soliti utilizzare lo smartphone in automobile (anche se tecnicamente non si dovrebbe fare). Per il resto, il comparto fotografico è davvero ottimo, con ben 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Il tutto per registrare video in 4K a 30fps.