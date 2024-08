Suzuki eVX: pronto il SUV elettrico che debutterà nel 2025

Suzuki si prepara a entrare nel competitivo mercato dei veicoli elettrici con un nuovo SUV atteso per gennaio del prossimo anno. Questo modello, sviluppato a partire dal concept eVX, segna un passo importante per il marchio giapponese. Il brand punta in alto, a diventare un protagonista anche tra le auto elettriche. Ma cosa rende questo SUV così interessante? Oltre al design rivisitato, il veicolo si distingue per la collaborazione con Inmotive, azienda canadese che ha contribuito allo sviluppo del powertrain. La scelta di una trasmissione a due velocità, abbinata a un motore elettrico, potrebbe rappresentare un’innovazione nel mercato, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo. Sarà sufficiente per competere con i giganti del settore?

Il concept originale dell’eVX prevedeva un pacco batterie da 60 kWh. Con esso l’autonomia dichiarata della Suzuki tocca i circa 800 km secondo il ciclo indiano MIDC. Tuttavia, è improbabile che questo valore venga confermato con il più severo standard europeo WLTP. Questa differenza influenzerà l’attrattiva del modello per il mercato europeo? Forse, non si sa ancora.

Design e lancio del nuovo SUV Suzuki

L’evoluzione del design è un altro aspetto che suscita parecchio interesse. Le dimensioni sono compatte, con una lunghezza di circa 4,30 metri, ed un prototipo camuffato ha rivelato alcune modifiche rispetto al concept. In particolare, i fari potrebbero abbandonare la distintiva forma a “X” per un design più tradizionale. Il posteriore della Suzuki inoltre sembra aver perso la sottile barra luminosa rossa.

Il lancio del SUV avverrà inizialmente in Giappone e India, con un debutto europeo previsto subito dopo. L’anteprima mondiale è attesa al Bharat Mobility Global Expo, dove Suzuki presenterà la versione definitiva. Questo SUV rappresenterà davvero l’inizio di una nuova era in Europa? L’ambizione del brand è più che chiara, trasparente. Vuole affermarsi nel settore dei veicoli elettrici con un modello competitivo, innovativo e molto più avanzato. Gli appassionati e gli esperti del settore attendono con impazienza di vedere come Suzuki si posizionerà in un mercato in continua evoluzione. Sarà questo SUV elettrico l’arma segreta per il successo europeo del marchio?