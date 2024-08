A quanto pare in casa Oppo sono ore decisamente concitate, sembra infatti che X8 e X8 Pro siano in dirittura d’arrivo e sembra proprio che come accaduto già in passato non saranno solo un’esclusiva del mercato cinese ma arriveranno anche su quello internazionale, info che arriva accompagnata anche da alcune specifiche tecniche leakate da fonti rinomate come Yogesh Brar che ha riconfermato quanto attestato da Digital Chat Station, la quale ha annunciato che si tratterà di due device belli grossi con display ampi e che monteranno per primi il prossimo SoC top di gamma di MediaTek, il Dimensity 9400, il cui arrivo è previsto ad Ottobre.

Per il resto non si sa ancora molto in merito l’arrivo dei dispositivi, le voci suggeriscono che X8 dovrebbe arrivare prima rispetto a X8 Pro, dinamica a cui bisogna aggiungere che probabilmente il lancio globale arriverà ancora più tardi, pratica comune per gli smartphone con lancio a scaglioni.

Per quanto riguarda il prezzo invece non si sa ancora nulla in merito, è altamente probabile che qualcosa emergerà nelle prossime settimane sebbene ci sia da aspettarsi un costo da top di gamma visto le componenti senza dubbio di primissimo livello.

Specifiche tecniche presunte

OPPO FIND X8

Display: 6,7 pollici, pannello OLED, 1,5K, bordi piatti, refresh rate variabile a 120 Hz

CPU: MediaTek Dimensity 9400

Fotocamere:

Principale posteriore: 50 Megapixel

Ultra-grandangolo posteriore: 50 Megapixel

Telefoto posteriore: Megapixel ignoti, zoom 3x, obiettivo periscopico

Batteria: Capacità da 5.600 mAh e ricarica rapida da 100 W con cavo

Materiali: Vetro

Colori: nero, bianco, blu, rosa

OPPO FIND X8 PRO