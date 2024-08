Formovie Technology ha svelato al mondo il nuovo Formovie Cinema Edge, un proiettore a ultra-corto (UST) pensato per la fascia alta del mercato. Il proiettore offre ai propri utenti una risoluzione 4K con colori nitidi e un contrasto elevato ed integra tutte le funzionalità avanzate offerte da Google TV.

Il Formovie Cinema Edge può dare vita ad immagini in grado di raggiungere fino a 150 pollici con una riproduzione al 110% della gamma colore. Il rapporto di contrasto arriva a 3000:1, rendendolo adatto sia per godere delle app di streaming che per l’utilizzo quotidiano.

L’azienda, infatti, ha voluto rendere il proiettore facile da usare, con un’esperienza utente incentrata sul divertimento. Attraverso Google TV e l’integrazione con Google Assistant, sarà possibile renderlo anche un hub di riferimento per la gestione delle smart home.

Formovie ha presentato ufficialmente il nuovo Cinema Edge, un proiettore a tiro ultra corto pensato per rivoluzionare lo streaming domestico con qualità cinematografica

Dal punto di vista tecnico, Formovie ha utilizzato la tecnologia proprietaria ALPD, una soluzione pensata per ottimizzare la qualità di immagine. La tecnologia permette di ottenere una elevata luminosità con un contrasto di qualità cinematografica. L’audio immersivo Dolby, inoltre, rendere l’esperienza home theater anora più coinvolgente.

La luminosità massima che il Formovie Cinema Edge può raggiungere è di 1900 lumen ISO altamente regolabili. Il sistema può ottimizzare la luminosità attraverso varie modalità tra cui quella ufficio o notturna per adattarsi all’ambiente di visione.

Il refresh rate del proiettore è di 60Hz mentre i 2GB di RAM e i 32GB di memoria interna permettono di supportare nativamente app di streaming. Gli utenti potranno vedere i propri contenuti preferisi su app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV, HBO e tutti gli altri servizi.

La connettività include il supporto al Wi-Fi 6, tre porte HDMI 2.1 e due porte USB 2.0. I preordini del Formovie Cinema Edge partono dal 27 agosto al prezzo di 2.199 euro sul sito ufficiale del produttore.