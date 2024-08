Nubia Z60S Pro è il nuovo smartphone di fascia alta di Nubia, azienda che originariamente si è resa famosa nel segmento gaming per mobile, ma che nel corso degli anni ha esteso sempre di più la propria influenza anche verso gli smartphone “classici”, anche con grandi progetti per il futuro. Il modello soddisfa perfettamente le aspettative degli utenti più esigenti, mettendo a disposizione un comparto fotografico di livello, ad un prezzo più che abbordabile. Scopriamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Lo smartphone presenta un design che si avvicina moltissimo agli standard a cui siamo solitamente abituati, le forme sono leggermente arrotondate, con una buonissima ergonomia, e dimensioni che raggiungono 163,63 x 75,98 x 8,7 millimetri. La prima cosa che notiamo è proprio uno spessore superiore alle aspettative (anche “a causa” del comparto fotografico), con un peso che raggiunge addirittura i 220 grammi. Ciò non va ad inficiare la portabilità, poiché risulta essere sufficientemente compatto, posizionandolo ad esempio nella tasca dei pantaloni, difficilmente ve ne dimenticherete, proprio per il suo peso importante.

La back cover è davvero molto bella ed elegante, realizzata in vetro con finitura lucida (che non trattiene troppo le impronte), cattura sicuramente l’attenzione con il grande modulo fotografico circolare (ricorda in parte ciò che vediamo da Huawei). Il design può ricordare una fotocamera digitale, sicuramente un tratto distintivo rispetto ai diretti concorrenti, che puntano sempre più spesso su giochi di luce e colorazioni più “spinte”. Lo stesso modulo delle fotocamere è parecchio in rilievo rispetto alla scocca, ciò però non crea alcun fastidio, in quanto va a formare una sorta di piano di appoggio, che non permetterà allo smartphone di muoversi quando appoggiato sul piano di lavoro. Molto elegante è il bordo, del suddetto modulo, realizzato in metallo, sul quale possiamo leggere anche il motto “Be Yourself“, che contraddistingue l’azienda.

Il frame è piatto (come tutto il retro), realizzato in metallo con finitura opaca, impreziosito dalla presenza di una doppia scanalatura, capace di spezzare il continuum e l’uniformità. I tasti sono posizionati seguendo una disposizione standardizzata, sono tutti sul lato destro, davvero molto bello il tasto di accensione/spegnimento zigrinato con colorazione a contrasto, a cui si aggiunge un terzo pulsante: un selettore che può essere personalizzato dall’utente, scegliendo tra fotocamera, modalità gioco, torcia o altro. Nella parte superiore trova posto l’emettitore IR, mentre tutto il resto è concentrato inferiormente: USB-C, carrellino delle SIM (con due slot) ed anche lo speaker fisico.

Il prodotto può essere acquistato in tre colorazioni differenti: black, white (molto bello l’effetto marmo) e acqua. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, tra cui un alimentatore da 80W, un cavo USB-C ed anche la cover rigida con finitura opaca, così da poterlo utilizzare sin da subito, senza doversi preoccupare di acquistare una custodia.

Specifiche tecniche e Hardware

Nubia Z60S Pro presenta un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione 1260 x 2800 pixel, 452 ppi ed un refresh rate che può raggiungere i 120Hz. La copertura della gamma cromatica è molto ampia, infatti raggiunge il 100% della DCI-P3, le cornici sono sottilissime, leggermente più marcata nella parte inferiore, con la presenza comunque del foro della camera nella parte alta del display. La qualità è davvero eccellente, in rapporto alla fascia di prezzo di posizionamento (sui 700 euro), buono il dettaglio e la nitidezza, con colori precisi ed affidabili; l’AMOLED fa sicuramente il proprio dovere, permettendo di raggiungere un dettaglio superiore ed un rispetto profondo della gamma cromatica.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, con alle spalle una una configurazione che può essere di 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e di 256/512GB/1TB di ROM (UFS 4.0). Il SoC indubbiamente è uno dei migliori degli ultimi anni, non risulta essere eccessivamente energivoro, in altre parole non va a consumare troppa batteria, né va a scaldare in modo importante la cover posteriore (anche grazie all’ottima dissipazione studiata da Nubia), il tutto senza inficiare le prestazioni complessive, sebbene comunque si tratti del modello della generazione precedente (ricordiamo infatti che ad oggi è possibile trovare lo Snapdragon 8 Gen3).

Lo sblocco avviene tramite il riconoscimento del viso 2D ed il sensore delle impronte digitali inserito al di sotto del display; a prescindere dalla via scelta, l’accesso al sistema è molto rapido e senza rallentamenti o bug particolari da segnalare. Nubia Z60S Pro è ovviamente uno smartphone 5G, come vi abbiamo anticipato, il carrellino delle SIM ospita due slot per altrettante SIM, mentre in termini di connettività notiamo la presenza di WiFi 6 2×2 MIMO, bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS e chip NFC. L’audio è stereo, viene sfruttata sia la capsula auricolare che lo speaker fisico posto inferiormente, la resa è molto buona, un volume massimo che può ampiamente soddisfare le esigenze di ogni utente, comprensivo di dettagli e nitidezza perfettamente allineati con la fascia di prezzo di posizionamento.

Fotocamera, Sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico rappresenta indubbiamente il fiore all’occhiello di Nubia Z60S Pro, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel (Sony IMX906 da 35 millimetri con apertura F1.59 e stabilizzatore ottico integrato), un ultra-grandangolare da 50 megapixel (con angolo di visuale di 125 gradi e lunghezza focale equivalente di 13 millimetri), per poi terminare il trittico con una 8 megapixel, zoom ottico 3X con apertura F2.4.

1 su 12

Le differenze rispetto agli smartphone standard, che troviamo in genere in commercio, partono dalla presenza di un sensore principale con lunghezza focale da 35 millimetri, ciò chiude leggermente l’angolo di visione, ma allo stesso tempo permette di effettuare scatti di ottima qualità che ricordano lontanamente ciò che vede l’occhio umano. A prescindere dalla considerazione precedente, le immagini scattate con il Nubia Z60S Pro sono davvero eccellenti, la resa assomiglia più ad una macchina fotografica che ad uno smartphone, con dettagli definiti, colori molto precisi (ed una ampissima gamma dinamica), nonché un rumore digitale che davvero tarda ad arrivare, nel momento in cui ad esempio si scattassero immagini con scarsa luminosità. Non abbiamo trovato particolari negatività, se forse una leggera difficoltà con il bilanciamento del bianco.

I video vengono realizzati al massimo in 8K a 30fps, con possibilità di scendere ed optare per il 4K a 120fps. L’autofocus funziona perfettamente, con un buonissimo passaggio a prescindere dalla condizione luminosa tra i vari soggetti, ed una stabilizzazione ottica soddisfacente, anche se non perfetta (la potremmo considerare un gradino inferiore alle altre del mercato). Nella parte anteriore possiamo trovare la selfie camera da 16 megapixel, capace di raggiungere una resa complessivamente discreta, con colori precisi e dettagliati, e la possibilità di migliorare il volto rendendolo molto più pulito e “soffice”. Non mancano all’appello le varie scene pre-impostate, in termini di colori e contrasti.

1 su 3

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica MyOS 14 e patch di sicurezza molto recenti, Nubia promette 3 anni di update relativi sia all’OS che alle patch vere e propria. Il software in sé non presenta particolari personalizzazioni che possono andare ad inficiare l’esperienza utente complessiva, sono assenti applicazioni installate di default, con moltissime possibilità di personalizzazione ed una IA che viene sfruttata quasi esclusivamente per la gestione della batteria e sul tentare di migliorare le prestazioni. Un’interfaccia comunque alla portata di tutti, che non richiede capacità o conoscenze particolari, facilitando la vita di coloro che non vogliono allontanarsi troppo dalla solita esperienza Android.

La batteria è un ampio componente da 5160 mAh, che sfrutta ricarica rapida a 80W, ciò gli permette di ricaricarsi davvero in pochissimo tempo, garantendo in parallelo un’ampia usabilità nel corso delle lunghe giornate. Considerando un utilizzo intenso siamo certi di poter raggiungere anche due giorni consecutivi, peccato solamente per l’assenza della ricarica wireless. Molto interessante è la funzione che permette, una volta collegato alla presa a muro, di escludere la batteria, in altre parole questa non verrà ricaricata, ma si utilizzerà lo smartphone come se fosse collegato alla rete. Una comodità che a tutti gli effetti potrebbe aiutare a preservare la stessa batteria sul lungo periodo.

Conclusioni e Prezzo

Nubia Z60S Pro è uno smartphone davvero completo e ben fatto, un prodotto che consigliamo ad occhi chiusi a tutti gli utenti che vogliono mettere le mani su un dispositivo versatile, con un fortissimo focus sul comparto fotografico e sulla batteria. Questi sono i due punti di forza, peccato solamente per le piccole defezioni riguardanti l’assenza della ricarica wireless e di un sensore zoom non propriamente in grado di promettere risultati sfavillanti, cosa che invece accade con gli altri. L’ultimo difetto? forse l’assenza del SoC della generazione più recente, una piccola mancanza che non toglie una valutazione estremamente positiva.

Il prodotto può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale, tramite queto link, ad un prezzo di listino di 669 euro. All’interno della confezione, come vi abbiamo anticipato nel corso della recensione, troverete lo smartphone, il proteggi-schermo, la cover posteriore, l’alimentatore da 80W, la clip per estrarre il carrellino delle SIM ed un cavetto USB to USB. La spedizione avverrà in tempi molto brevi direttamente al vostro domicilio, con partenza da un magazzino europeo, di conseguenza non sarà necessario pagare dazi doganali o altro tipo di spese aggiuntive al solo costo dello smartphone. Viceversa vi potete affidare ad Amazon, costa sempre 669 euro ed è disponibile al link che trovate nel banner sottostante.