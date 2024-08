OnePlus conferma i dispositivi che verranno aggiornati ad OxygenOS 15

Tutti i principali produttori Android stanno lavorando alla messa a punto di Android 15 come base di riferimento per la propria interfaccia utente. Samsung ha la One UI 7, Xiaomi la HyperOS 2.0 e OnePlus sta ottimizzando la OxygenOS 15.

Il produttore Cinese punta ad ottimizzare il proprio sistema, integrando le funzionalità sviluppate da Google con quelle realizzate direttamente da OnePlus. Ricordiamo che il debutto della OxygenOS 14 ha permesso di integrare funzionalità come il Design Anamorfico, Go Green AOD e il Trinity Engine.

Considerando che queste soluzioni sono state accolte con entusiasmo dagli utenti, ci aspettiamo che OxygenOS 15 possa essere ancora più ricco e variegato. Tuttavia, in attesa di scoprire quali saranno le principali novità del sistema operativo proprietario, proviamo ad immaginare i dispositivi su cui arriverà l’aggiornamento.

OnePlus sta ottimizzando OxygenOS 15 e il debutto del sistema operativo potrebbe avvenire su una lunga serie di device

Il debutto di OxygenOS 15 basato su Android 15 è atteso verso la fine dell’anno. Gli analisti si aspettano che il sistema operativo possa iniziare il roll-out verso novembre, a distanza di un anno dalla versione precedente. OnePlus sembra gradire questo periodo considerando che anche OxygenOS 13 è arrivato sugli smartphone in quel periodo.

I primi device interessati dall’aggiornamento saranno i top di gamma del produttore e, in seguito tutti gli altri smartphone più recenti. Non dobbiamo dimenticare che il programma beta test di Android 15 è attualmente disponibile per OnePlus 12 e OnePlus Open.

Possiamo includere di diritto questi due dispositivi nell’elenco di tutti i dispositivi che potenzialmente supporteranno OxygenOS 15. Il nostro elenco provvisorio è composto da:

OnePlus Open

OnePlus 12 e 12R

OnePlus 11 e 11R

OnePlus 10 Pro, 10T e 10R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4 e Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord CE 3 e Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30 SE

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad e Pad Pro

Non resta che attendere la conferma ufficiale da parte del produttore che certamente non tarderà ad arrivare.