Il Samsung Galaxy S24 FE è un device molto chiacchierato nell’ultimo periodo e al centro di molte indiscrezioni. Sebbene non sia ancora stato ufficialmente annunciato da parte del produttore coreano, il suo debutto sembra imminente.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di riferimento, ma la mole di informazioni e dettagli emersi lascia intendere che bisognerà aspettare poco. Infatti, il Galaxy S24 FE è stato avvistato sulla piattaforma Geekbench.

A differenza di quello che tutti si aspettavano, il device non monterà un SoC della serie Snapdragon per le versioni destinate agli Stati Uniti. Samsung ha scelto di equipaggiare il System-on-Chip Exynos 2400e per tutte le varianti. Questo significa che il chipset proprietario sarà utilizzato sia in madrepatria che nel resto del mondo.

Il Galaxy S24 FE si è mostrato su Geekbench svelando la scheda tecnica, Samsung non utilizzerà un SoC Qualcomm per questo smartphone

Il passaggio su Geekbench ha permesso di scoprire i dettagli del SoC Exynos 2400e. Il chipset nasce come una versione leggermente depotenziata dell’Exynos 2400 con un prestazionale Cortex-X4 che opera ad una frequenza massima di 3,11 GHz invece che a 3,2 GHz.

Si tratta di un accorgimento che sarà del tutto impercettibile nell’utilizzo quotidiano ma permetterà di allungare la vita della batteria. Gli utenti avranno a disposizione un device reattivo e veloce, ma con un’autonomia migliore.

Chiaramente, gli utenti americani saranno quelli più penalizzati in quanto si aspettavano il debutto del Galaxy S24 FE con lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Questo SoC avrebbe garantito prestazioni nettamente maggiori, al pari della linea Galaxy S24. Tuttavia, Samsung ha optato per questa modifica che, possiamo immaginare, sia legata a motivi economici per rendere il prezzo di lancio più competitivo possibile.

In attesa del lancio ufficiale del Galaxy S24 FE, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso di questi giorni.