TIM proroga tante sue offerte strepitose

Quest’estate l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibili tante offerte di rete mobile solo dati, tra cui TIM Mobile 50 Giga TIM Mobile 100 Giga e TIM Mobile 500 Giga. In questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di tutte offerte assieme alla promo Raddoppio Giga almeno fino alla fine del prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM proroga le sue super offerte solo dati con anche il raddoppio dei giga

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di prorogare la disponibilità di alcune delle sue super offerte mobile solo dati. Come già accennato in apertura,ci stiamo riferendo alle offerte denominate TIM Mobile 50 Giga TIM Mobile 100 Giga e TIM Mobile 500 Giga. Queste offerte sarebbero dovute terminare qualche giorno fa, ma ora l’operatore ha deciso di continuare a proporle almeno fino al prossimo 29 settembre 2024.

Con tutte queste offerte continuerà poi ad essere disponibile anche la promo Raddoppio dei Giga. Attivando una di queste offerte, infatti, gli utenti potranno ricevere il doppio dei giga previsti il terrorismo senza costi aggiuntivi. Con la prima offerta, ovvero TIM Mobile 50 Giga, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati (100 GB con la promo) per navigare anche con connettività 5G ad una velocità massima pari a <span;>250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Il costo per questa offerta sarà pari a 9,99 euro al mese. Con le altre due offerte dell’operatore gli utenti potranno sempre accedere ad una quantità esorbitante di traffico dati per navigare sempre con connettività 5G. Con TIM Mobile 100 Giga, gli utenti potranno sfruttare fino a 200 GB di traffico dati con la promo Raddoppio Giga ad un prezzo di 13,99 euro al mese. Con la seconda offerta TIM Mobile 500 Giga, invece, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 500 GB di traffico dati ad un costo di 99,99 euro. In questo caso, ricordiamo che non si potrà usufruire della promo Raddoppio Giga.