L’attesa verso il System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 4 si sta facendo sempre più intensa. Il debutto del chipset di fascia alta realizzato da Qualcomm è atteso a fine ottobre, durante un evento dedicato.

Lo Snapdragon Summit 2024 si svolgerà dal 24 al 26 ottobre e il SoC dedicato agli smartphone mobile sarà uno dei protagonisti. In attesa di poter ottenere tutti i dettagli ufficiali da parte del chipmaker, i leaker hanno svelato alcune delle caratteristiche più importanti dello Snapdragon 8 Gen 4.

In un precedente report è emerso che possiamo aspettarci il debutto di due versioni del SoC. La prima sarà la variante base a cui si affiancherà una overcloccata con frequenze operative e potenza maggiori.

Grazie alle nuove indiscrezioni, è possibile scendere nei dettagli delle specifiche tecniche attese per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Grazie alle ultime informazioni emerse, possiamo scoprire che il chipset, inoltre, supporterà la SDRAM LPDDR5X permettendo al sistema di esprimere le massime prestazioni in ogni scenario di utilizzo. Inoltre, Qualcomm ha scelto di utilizzare lo Spectra ISP di nuova generazione per l’elaborazione delle foto e dei video, offrendo un netto miglioramento della qualità fotografica su mobile.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda il modem che sarà compatibile con le 3G, 4G e 5G con la possibilità di supportare le bande mmWave e sub-6. Sarà presente la tecnologia FastConnect 7900 proprietaria di Qualcomm che permetterà di sfruttare appieno tutte le connettività wireless come Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e ultra-wideband (UWB).

Particolare attenzione sarà posta sull’Intelligenza Artificiale con un sottosistema completamente dedicato all’AI. Il SoC Qualcomm elaborerà le informazioni in maniera continua e a basso consumo per offrire agli utenti un sistema sempre reattivo e personalizzato. Le funzionalità IA verranno sfruttate anche per garantire la sicurezza del sistema e delle informazioni in esso contenuto.

La massima qualità è fondamentale per il chipmaker e lo dimostra l’utilizzo del codec audio Qualcomm Aqstic WCD3955. Si tratta di codec in grado di gestire flussi audio di altissima qualità senza perdita di segnale.