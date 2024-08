WhatsApp introdurrà presto una nuova funzione. Quest’ultima ha l’obiettivo di tutelare la privacy di tutti gli utenti. Si tratta di una doppia opzione, in arrivo, per il momento, sulla versione Beta della piattaforma. Nello specifico, gli utenti avranno la possibilità di creare un username per il proprio account e la presenza di un codice PIN. Ma come funzionano? Scopriamolo.

WhatsApp tutela la privacy dei suoi utenti con una nuova funzione

WaBetaInfo ha confermato l’arrivo delle due opzioni, anche se ancora non disponibili per i tester. Il sito ha annunciato l’arrivo della nuova funzione a partire dalla prossima versione beta di WhatsApp. È previsto per tutti i dispositivi Android. Si tratta di un’opzione disponibile già su un’altra piattaforma (Telegram) e permette agli utenti di avere un maggiore controllo sulla propria privacy.

In cosa consiste nello specifico? Con l’arrivo della nuova opzione gli utenti possono selezionare un proprio username che potrà essere condiviso per chattare sulla piattaforma senza la necessità di uno scambio dei numeri di telefono. Ciò permette di accedere ad un livello superiore di sicurezza. Gli utenti, infatti, potranno utilizzare il dispositivo per lavoro o per messaggiare una sola volta con un altro utente su WhatsApp senza condividere dati sensibili. Ma c’è di più.

È in arrivo anche un’altra funzione, a sua volta identificata nella Beta dei dispositivi Android. Si tratta della possibilità di utilizzare il codice PIN. In tal modo gli utenti possono inserire una password composta da sei numeri e un codice PIN. Quest’ultimo è necessaria per tutti coloro che intendono interagire su WhatsApp con un determinato username almeno per la prima volta. Suddetta nuova modalità assicura agli utenti che solo persone desiderate possano scrivere. Si tratta di un intervento utile che diminuisce la possibilità di ricevere messaggi indesiderati e SPAM.

Inoltre, tale funzione elimina la necessità di condividere il proprio numero di telefono. Un’opzione utile quella che sta per arrivare su WhatsApp che mira a tutelare la sicurezza e la privacy di tutti gli utenti.