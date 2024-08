In un settore che non si ferma mai, Samsung sta dimostrando il suo impegno per essere sempre in prima linea quando si tratta di nuove uscite ed aggiornamenti.

A tal proposito, è in arrivo una novità interessante per il mercato smartphone Android. Si tratta del Galaxy S24 FE. Sembra, infatti, che il nuovo modello sia sempre più vicino al suo rilascio ufficiale.

Galaxy S24 FE: ecco cosa sappiamo

Il nuovo smartphone rappresenta il nuovo modello di fascia alta del marchio coreano.

Sono diversi i leak che sono emersi online che stanno mostrando alcuni dei dettagli che preannunciano un rilascio imminente.

A tal proposito, 91 Mobiles ha riferito che il Galaxy S24 FE ha ricevuto le diverse certificazioni di rito. Si tratta di una conferma “indiretta” della sua imminente commercializzazione.

Nel dettaglio, una delle certificazioni ottenute è la Bureau of Indian Standards. Si tratta dell’organo ufficiale che deve certificare tutti i dispositivi elettronici che devono essere lanciati sul mercato indiano.

Come si è compreso che si tratta di questo modello? La sigla identificativa riscontrata nella certificazione è SM-S721B/DS. Si tratta della stessa che precedentemente era stata diffusa online (anche sul sito Samsung) in relazione al nuovo dispositivo Galaxy. Suddetto dettaglio sembra dunque confermare che il dispositivo sia pronto per il suo rilascio in India.

Se si guarda al passato, le precedenti serie smartphone, dopo essere state rilasciate sul mercato indiano sono poi arrivate in quelli statunitense ed europeo. È dunque ipotizzabile che lo stesso avvenga anche questa volta con il Galaxy S24 FE.

A tal proposito, secondo alcuni rumor recenti, il dispositivo sarebbe potuto arrivare per il mese di ottobre. Se consideriamo quanto emerso con le certificazioni è possibile confermare tali tempistiche. Ovviamente, per conoscere dettagli certi riguardo al lancio e alle caratteristiche del nuovo dispositivo, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte di Samsung.