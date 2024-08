La presentazione dei nuovi iPhone 16 da parte di Apple è sempre più vicina. L’azienda di Cupertino tende a presentare i propri flagship tra settembre e ottobre e, anche quest’anno, la tradizione sarà rispettata.

Sebbene Apple non abbia confermato ufficialmente la data di lancio dei nuovi iPhone 16, alcune indiscrezioni hanno già indicato il giorno da segnare sul calendario. Il noto leaker Majin Buu ha condiviso su X/Twitter alcuni dettagli molto interessanti.

Majin Bu afferma di aver ricevuto un poster ufficiale dedicato proprio al lancio della nuova generazione di flagship. L’immagine rappresenterebbe la copertina dell’invito ufficiale riservato ai giornalisti invitati all’evento.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024