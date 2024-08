Tesla in calo: vendite europee sottotono nel 2024

Quando si pensa ad un’azienda che si occupa di auto elettriche, ce ne è una che salta alla mente e sappiamo tutti quale sia. Tesla, leader indiscussa del mercato delle elettrificate degli ultimi anni, sta ora affrontando un periodo di difficoltà in Europa. Dopo un 2023 straordinario e scoppiettante, il 2024 si sta rivelando un anno difficile per il marchio statunitense. C’è stato infatti un calo significativo nelle vendite. Dopo un inizio promettente anche per quest’anno, i dati dei due trimestri successivi mostrano una flessione preoccupante.

Ad agosto 2024, Tesla ha infatti registrato vendite inferiori di 60.000 unità rispetto allo stesso mese avuto nel 2023. Secondo i dati condivisi, la curva delle vendite di quest’anno non solo è inferiore, ma sembra anche aver raggiunto un punto di stasi da cui non riesce a riprendersi. Questo fenomeno è ben diverso dalla tendenza positiva degli anni precedenti, che mostrava invece un’accelerazione delle vendite nei mesi autunnali.

Stabile negli Stati Uniti, cresce in Cina, ma la Tesla in Europa cala

La flessione europea è quindi un’anomalia nella storia più recente della Tesla di Musk. Sono ormai 7 anni che l’azienda ha costantemente aumentato le vendite, con l’eccezione del 2020 ma sappiamo tutti il perché. Mentre in Europa le vendite rallentano, al contrario la situazione è diversa negli Stati Uniti. Qui la Tesla mantiene un andamento stabile e positivo. Anche in Cina il marchio continua a crescere. Nel territorio cinese la società è infatti ancora percepita come brand premium.

La concorrenza in Europa è poi sempre più agguerrita. Ci sono tanti produttori che offrono veicoli elettrici a prezzi molto più allettanti rispetto a quelli Tesla. Inoltre, la limitata disponibilità della guida autonoma riduce l’appeal dei suoi veicoli e non sono più unici come in passato. Altro fattore che inficia sulle vendite? La poca scelta dei modelli Tesla nel in Europa. La gamma è infatti composta attualmente da soli quattro veicoli. Con la Model 3 e la Model Y che iniziano a mostrare i segni del tempo, l’introduzione di nuovi modelli potrebbe essere l’unica soluzione logica utile per rilanciare il marchio e contrastare la crescente concorrenza.