Se si è alla ricerca di una soluzione efficace per la sorveglianza della propria dimora, la Reolink Argus 4 Pro è la risposta esatta. Il prodotto, creato dall’azienda specializzata nella sicurezza si qualsiasi abitazione o struttura, regala un totale senso di protezione, oltre che un controllo ottimale di quel che accade nelle aree limitrofe. Questa fantastica videocamera ha anche la capacità di poter ottenere informazioni anche dalle zone più remote dal punto di installazione, dove l’accesso alla rete elettrica potrebbe essere limitato. La videocamera è poi supportata da moderni protocolli Wi-Fi in modo che ogni video sia trasmesso in tempo reale e sia sempre nitido, con bassa latenza, per poter monitorare le immagini da qualunque luogo.

Altra chicca di questo modello Argus è la risoluzione 4K e la tecnologia di visione notturna avanzata. La videocamera è capace di catturare immagini chiare e dettagliate non soltanto di giorno ma anche quando cala la sera, grazie alla tecnologia Color X che fornisce immagini a colori anche con poca illuminazione.

Design e Packaging videocamera

Il packaging della Reolink Argus 4 Pro mostra già da subito l’impegno aziendale nella creazione del suo prodotto e l’efficienza per la propria clientela. Ogni componente è posizionata in modo perfetto, incastrata con estrema precisione per garantire stabilità durante il trasporto in modo che ogni cosa arrivi intatta a destinazione. La scatola al suo interno presenta: videocamera Argus 4 Pro ovviamente, il supporto regolabile per l’installazione, un cavo da USB-A a USB-C, una piastra per il montaggio corretto, viti con gli appositi tasselli, una cinghia e poi il manuale dettagliato con la guida passo passo per l’installazione. Optando per l’acquisto con compreso il piccolo pannello solare portatile si hanno due confezioni separate. In quest’ultima invece si trovano: il pannello dotato di cavo, la staffa regolabile, la cinghia, la piastra, il cavo e la guida per i fori per il montaggio corretto del dispositivo.

Stile Argus 4 Pro

La videocamera Argus 4 Pro di Reolink possiede un design semplice ma molto moderno, caratterizzato da colori basici come il bianco ed il nero. Ha un che di futuristico, quasi fantascientifico, che ben si adatta a qualunque luogo in cui essa viene posizionata. Sul davanti della videocamera sono posizionate le due coppie di lenti in grado di regalare una visione a 180° della zona visualizzata orizzontalmente, mentre in verticale l’immagine “raccolta” è di 50°. Nel totale dona un buon controllo e consente di ben monitorare ciò che le lenti sono in grado di registrare.

La videocamera Argus 4 Pro ha poi in dotazione ben tre faretti per una perfetta illuminazione anche di notte, due sensori Blacklight, un CDS, un sensore PIR, un pulsante di accensione, un microfono, un altoparlante e una porta USB-C. Il device è di piccole dimensioni e precisamente misura 128 mm in larghezza, 86 mm in altezza e 80 mm in profondità. Aggiungendo il perno utile all’installazione la sporgenza raggiunge poi una distanza di circa 148 mm dalla parete sul quale viene posizionata. La videocamera è poi dotata della certificazione di resistenza alle intemperie IP66.

Pannello solare

Il pannello solare ha anch’esso un aspetto contemporaneo, ben realizzato e non è per nulla ingombrante. Le sue dimensioni, infatti, si attestano sui 185,4 x 120,4 x 175 mm e pesa appena 280 g. Viene collegato alla videocamera Argo tramite un cavo apposito lungo 4 metri. Dovendo essere usato all’esterno, il pannello è dotato del certificato IP65 che ne attesta la grande resistenza all’acqua.

Funzionamento e modalità

La videocamera Reolink Argus 4 Pro si distingue da qualsiasi altro dispositivo del genere non solo per la possibilità di utilizzare una fonte sostenibile tramite il pannello solare, ma anche per le molteplici modalità che cambiano a seconda dell’uso notturno o diurno. La qualità dei video registrati in 4K permette poi di cogliere facilmente ogni singolo dettaglio.

Modalità diurna e notturna della videocamera

Il motivo principale per considerare il Reolink Argus 4 Pro è la sua straordinaria capacità di visione notturna. Facendo parte della serie Color X e grazie all’obiettivo particolarissimo con apertura F= 1,0 e al sensore di immagine da 1/1,8″, la videocamera è in grado di catturare una quantità di luce ideale per fornire immagini eccellenti anche al buio, simili a quelle che riproduce quando si è in pieno giorno. Questo la rende ideale per monitorare ambienti sensibili come la fauna selvatica o aree particolarmente buie attorno alla casa.

L’utente ha anche la possibilità di regolare le impostazioni di visione notturna tramite l’app, attivando i faretti in caso di movimento rilevato. In pratica, l’Argus 4 Pro è in grado di illuminare una zona sufficientemente vicina, migliorando ulteriormente la qualità delle riprese notturne. La videocamera Argus permette poi di distinguere chiaramente i tratti del viso di chiunque si avvicini al device e altri dettagli utilissimi per una sorveglianza completa. L’app Reolink permette di controllare il tutto, incluso l’uso dei faretti che si accendono al rilevamento del movimento. Questo va a migliorare ulteriormente la qualità dei filmati notturni, illuminando anche le aree vicine.

Qualità delle immagini trasmesse e IA della Argus 4 Pro

L’elevata densità di pixel del Reolink Argus 4 Pro fornisce dettagli ricchi in ogni ripresa, rendendo visibili anche i particolari più minuti delle attività monitorate. I video vengono trasmessi sull’app scaricabile sul proprio smartphone in due modi. Il primo presenta una modalità con risoluzione più bassa che serve ad avere immagini più veloci ed una seconda con definizione più alta, ideale per ingrandire o ottenere dettagli precisi. La videocamera Argus 4 Pro utilizza inoltre l’intelligenza artificiale integrata per identificare animali, persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi.

La cosa migliore è che è possibile impostare la sensibilità per ciascuno di questi soggetti e delineare aree da ignorare (ad esempio se si possiedono animali domestici), oltre a ricevere avvisi anche quando il telefono è impostato sulla modalità “Non disturbare”. Per chi desidera invece utilizzare la videocamera come “citofono”, l’Argus 4 Pro dona anche l’audio bidirezionale, permettendo di comunicare tramite app con la persona di fronte alla videocamera.

Alimentazione e batteria videocamera

L’Argus 4 Pro può funzionare senza un’alimentazione diretta dalla rete elettrica, cosa essenziale se si posiziona lontano da prese. La videocamera è infatti dotata di una batteria interna da 5.000 mAh, che le consente di operare per lunghi periodi. L’autonomia della videocamera è molto notevole. Grazie all’uso di un sensore di movimento PIR che attiva la videocamera solo quando rileva movimento nel raggio di 10 metri, ottimizza l’uso della batteria in modo che duri al più lungo possibile. Questo sistema permette di mantenere la videocamera in modalità a basso consumo energetico fino a quando non è necessario registrare le immagini circostanti.

Se lo si desidera si può utilizzare il pannello solare Reolink per alimentare la videocamera. In tal caso basta posizionare il pannello in un’area ben illuminata, in modo che riceva un’adeguata esposizione solare durante il giorno.

Archiviazione dei Filmati con Reolink Argus 4 Pro

Molti dispositivi sul mercato richiedono l’acquisto di un piano di archiviazione cloud a pagamento per conservare i video e le immagini raccolte. Fortunatamente, il Reolink Argus 4 Pro offre soluzioni di archiviazione flessibili e convenienti per la propria clientela. La videocamera, poi, supporta l’uso di schede di memoria MicroSD, consentendo agli utenti di registrare e salvare i filmati direttamente sul dispositivo stesso. Questa funzionalità elimina l’obbligo di un abbonamento cloud, rendendo la videocamera operativa senza dover spendere soldi in più.

La MicroSD può avere una capienza fino a 128 GB, permettendo di memorizzare una grande quantità di filmati senza doversi preoccupare che lo spazio finisca d’improvviso. Per chi desidera una soluzione di archiviazione migliore, inoltre, la Reolink Argus 4 Pro è compatibile con il Network Video Recorder (NVR) Reolink Home Hub. Si tratta di un device acquistabile separatamente che permette di registrare video da più telecamere in contemporanea. La videocamera supporta anche le opzioni di compressione video H.264 e H.265, riducendo le dimensioni dei file delle riprese senza comprometterne la qualità.

Connettività

La videocamera Reolink Argus 4 Pro può essere collegata tramite Wi-Fi 6, per una connettività veloce, oppure con tecnologia Bluetooth.

APP e personalizzazione della videocamera

Reolink dona agli acquirenti una buona ed utile app che consente la gestione totale della videocamera Reolink Argus 4 Pro. L’applicazione è disponibile sia per smartphone che per desktop (su sistemi Mac e Windows). Durante l’installazione iniziale, è però necessario utilizzare l’app per smartphone per configurare ed impostare la videocamera.

L’applicazione consente possiede una grande personalizzazione degli avvisi che si possono ricevere in caso di movimento, garantendo un rilevamento preciso ed inutili falsi allarmi che possano mandarci nel panico. È infatti possibile configurare gli avvisi in modo da bypassare la modalità “Non disturbare” del telefono impostando lo stato degli avvisi come “critico” quando lo si ritiene opportuno.

Sensibilità e Personalizzazione

La sensibilità del rilevamento del movimento del Reolink Argus 4 Pro può essere regolata per adattarsi perfettamente all’ambiente in cui la videocamera viene posizionata. L’impostazione di sensibilità elevata infatti consente alla videocamera di rilevare movimenti minori, il che può essere utile in aree ad alto rischio. Al contrario, una sensibilità più bassa riduce il numero di notifiche per attività meno rilevanti, come piccoli animali o movimenti insignificanti dovuti dal vento, rendendo il sistema sempre più efficiente.

Una caratteristica particolarmente utile del Reolink Argus 4 Pro è la funzione “Motion Zones”. Questa opzione permette di definire specifiche aree del campo visivo della videocamera che devono essere monitorate con priorità. Ad esempio, è possibile impostare delle zone di rilevamento intorno ai punti di ingresso, ai passi carrai o ad altre aree critiche della proprietà. In questo modo, gli avvisi di movimento sono concentrati sulle aree più importanti, migliorando l’efficacia del monitoraggio.

Prezzo Argus 4 Pro

Sul sito ufficiale Reolink la videocamera con il pannello solare costa in offerta 179,00 euro invece di 249,99 euro, mentre su Amazon è possibile applicare un coupon del 20% sul costo base e riceverla con spedizione gratuita grazie al servizio Prime. Il Pannello solare Reolink può essere acquistato separatamente pagandolo 29,99 euro se si sceglie l’opzione separata.

Pro e contro della videocamera

Un vantaggio della videocamera non indifferente è la sua autonomia e la flessibilità nell’alimentazione data dai più sistemi. La batteria integrata da 5.000 mAh, la connettività via cavo, il bluetooth e la ricarica tramite pannello solare consentono un uso ottimale dell’Argus 4 Pro in qualunque circostanza e con qualsiasi situazione atmosferica, dando anche un piccolo contributo all’ambiente.

La videocamera, come abbiamo detto, supporta anche l’archiviazione locale tramite schede MicroSD fino a 128 GB ed è compatibile con il Network Video Recorder (NVR) Reolink Home Hub se si vuole un qualcosa di più sicuro e di irraggiungibile da mani di possibili malfattori. Questo poi (altro pro) elimina la necessità di un costoso abbonamento cloud, garantendo che i dati siano conservati in modo sicuro e accessibile.

L’applicazione Reolink inoltre regala una personalizzazione totale e le impostazioni inerenti agli avvisi sono di certo molto utili. La certezza poi di sapere cosa accade in tempo reale è a dir poco sorprendente. Non possiamo poi non citare a funzionalità di audio bidirezionale che consente anche la comunicazione tramite l’app, migliorando la capacità di monitoraggio e interazione.

Veniamo ai lati leggermente negativi. Il costo iniziale potrebbe essere visto come un investimento, ma considerando l’offerta di ora e i vantaggi diremmo che si tratta di un acquisto intelligente. Inoltre, mentre l’Argus 4 Pro offre una connettività Wi-Fi avanzata, l’uso tramite connessione mobile potrebbe limitare la durata della batteria, soprattutto se non supportata da un’alimentazione continua.

Conclusioni: acquistare la videocamera Argus 4 Pro per una massima sicurezza

La Reolink Argus 4 Pro non può essere considerata una videocamera qualunque. Se si vogliono monitorare aree distanti è l’accessorio tecnologico per la sicurezza perfetto. La qualità video registrata è eccezionale, supportata da una risoluzione 4K, ci donano ancora più controllo su ciò che accade e l’applicazione dedicata è estremamente personalizzabile e consente di calibrare il rilevamento senza farci preoccupare inutilmente. La qualità e le funzionalità avanzate della videocamera Reolink Argus 4 Pro la rendono una scelta magnifica per chi cerca prestazioni superiori nella sorveglianza sia domestica che professionale.

Come sempre, ricordiamo che ci sono due opzioni di acquisto valide per la videocamera e cioè ordinarla sul sito web Reolink o anche scegliere Amazon.