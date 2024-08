Apple iPhone 15 Pro può essere considerato come il giusto compromesso di uno smartphone appartenente alla fascia alta del settore, pensato più che altro per soddisfare gli utenti che vogliono godere di ottime prestazioni, ma non voglio spendere denaro eccessivo.

Il dispositivo ha dimensioni di 146,6 x 70,6 x 8,25 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 187 grammi, risultando perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati. Il display è il solito, ottimo, Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, oltre ad una densità di pixel pari a 460ppi, il tutto con un refresh rate di 120Hz, per una maggiore fluidità complessiva.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale per essere sicuri di avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Apple iPhone 15 Pro: che occasione su Amazon

Il prezzo di questo smartphone è decisamente ridotto, almeno in confronto al suo listino originario di 1369 euro. La promozione che Amazon ha attivato proprio in questi giorni, infatti, prevede uno sconto di quasi 300 euro, cosicché gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 1049 euro, approfittando della riduzione del 23%. Tutti gli interessati, ad ogni modo, devono comunque sapere che lo smartphone viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Scopritelo subito a questo link.

Tornando a parlare di alcune specifiche tecniche in grado di distinguere e differenziare lo smartphone, eccoci a raccontarvi del comparto fotografico: nella parte posteriore si trovano 3 sensori, con il principale da 48 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare e zoom ottico da 12 megapixel (quest’ultimo 3X). La stabilizzazione è ottica, le immagini vengono scattate al massimo a 8000 x 6000 pixel, mentre i video possono raggiungere il 4K a 60fps. La batteria è forse il componente di minore qualità generale, fermo restando essere più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.