Quest’anno anche i colori nei quali Apple proporrà i suoi iPhone 16 fanno notizia. Pochi giorni fa, è emersa una foto che ha rivelato le colorazioni degli iPhone 16 e 16 Plus, svelando così l’intenzione del colosso di proporre i suoi melafonini in colori vivaci, del tutto differenti da quelli più recenti. Lo stesso non può dirsi per i modelli Pro e Pro Max, che manterranno colori tradizionali e in linea con quelli dello scorso anno. Pur riprendendo le colorazioni precedenti, i modelli Pro e Pro Max potrebbero comunque accogliere una novità interessante, che da giorni alimenta la curiosità.

iPhone 16 Pro e Pro Max: nuovo colore in arrivo

Diverse voci hanno riferito che gli iPhone 16 Pro e Pro Max arriveranno anche in nuovo colore. Inizialmente si è parlato della possibilità che il nuovo colore fosse una sorta di Rosa Gold ma le notizie più recenti hanno smentito l’informazione rivelando quella che quasi sicuramente sarà la colorazione scelta da Apple. L’ultimo ad esprimersi è Majin Bu, fonte quasi sempre affidabile, secondo la quale il colosso opterà per il bronzo. Il leaker ha condiviso una foto sul suo profilo X nella quale appaiono gli anelli dei sensori fotografici, che presentano colori abbinati alla scocca posteriore dei vari modelli di iPhone.

Secondo la fonte, dunque, Apple proporrà una colorazione vicina all’“oro scuro”, che sarà indicata come Desert Titanium e che sarà accostata ad altre tre colorazioni: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium.

Evento Apple: quando si terrà?

A confermare quanto emerso fino a questo momento sui nuovi melafonini sarà soltanto Apple. L’azienda annuncerà la data del suo evento entro le prossime settimane ma conosciamo già quello che potrebbe essere il giorno nel quale si terrà la presentazione. Diverse voci ritengono che il 10 settembre sarà possibile assistere alla presentazione ufficiale e che a partire dal 13 settembre saranno avviati i preordini; mentre sarà necessario attendere fino al 20 settembre per poter procedere con l’acquisto diretto dei dispositivi.