La line up di smartphone di fascia medio-bassa Redmi 13 è quasi giunta al termine. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo entry-level Redmi 13 4G. Nonostante si tratti di un dispositivo appartenente a questa fascia di prezzo, presenta comunque un design ed un look molto curati. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo Redmi 13 4G

Nel corso delle ultime ore, il noto produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone appartenente come già detto alla fascia medio-bassa del mercato. Dal punto di vista tecnico e prestazionale, il nuovo device del sottobrand di Xiaomi affida le sue prestazioni al soc Snapdragon 685. Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone può contare su una batteria molto capiente contenente fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Come già detto, poi, troviamo un design giovanile e curato. La parte posteriore ospita un grande modulo fotografico di forma circolare. Qui troviamo in titolate due fotocamere, di cui la prima un sensore fotografico principale da 50 MP , mentre la seconda è un sensore grandangolare per i turisti. La backcover è poi disponibile in due diverse colorazioni, tra cui Skyline Blue e Pioneer Green. Per quanto riguarda il parte frontale, lo smartphone dispone di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici.

Il pannello ha una risoluzione pari al FullHD+ ed è presente una frequenza di aggiornamento dello schermo pari a ben 120Hz. Lo smartphone può anche contare sulla presenza di una grande batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W pari a ben 67W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 13 4G sarà disponibile all’acquisto per il mercato mobile ad un prezzo di partenza di circa 175 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo non appena ci saranno notizie per il mercato italiano.