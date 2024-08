Anche ad agosto 2024, WindTre mantiene un’offerta competitiva per i suoi clienti, proponendo una serie di promozioni interessanti per la connessione Internet a casa. La proposta di punta del mese è la “ Super Fibra”, che si distingue per una velocità di connessione fino a 2,5Gbps in download. Il piano, disponibile al prezzo promozionale di 24,99€ al mese (invece di 27,99€), include telefonate nazionali illimitate e un modem Wifi 6 gratuito. A condizione di un impegno minimo di 48 mesi. In aggiunta, i nuovi clienti riceveranno 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime senza costi aggiuntivi. Per le nuove attivazioni, non sono previsti costi di attivazione. Mentre per le richieste in aree bianche, il contributo è di 49,99€. Coloro che sono già iscritti alla rete mobile dell’operatore possono beneficiare di uno sconto ulteriore. Ovvero pagando solo 22,99€ al mese con le telefonate a consumo e accedendo a vantaggi esclusivi come il Wifi Calling e giga illimitati su un massimo di tre SIM.

Le alternative di WindTre: Absolute e Super Internet Casa FWA

Per coloro che cercano un’opzione senza modem, la promo “Absolute” è sicuramente una scelta valida. Questo piano offre una velocità di navigazione fino a 1Gbps e include telefonate nazionali illimitate e 12 mesi di AmazonPrime a 21,99€. L’attivazione è disponibile a 39,99€, mentre per le FTTH in aree bianche il costo sale a 49,99€. Per i clienti mobili la tariffa mensile scende ulteriormente a 16,99€. In più sono previsti vantaggi extra come il WifiCalling e giga illimitati.

Se la copertura in fibra ottica non è disponibile nella vostra area, “Super Internet Casa FWA” potrebbe essere la soluzione più adatta. Essa offre una velocità fino a 300Mbps ed include telefonate a consumo, un modem Wifi6 e un’antenna. Il prezzo è di 24,99€, con uno sconto per i clienti mobili che pagano 23,99€ al mese. Anche in questo caso, l’offerta comprende 12 mesi di Amazon Prime e l’attivazione è inclusa. Insomma, WindTre continua a proporre tariffe competitive e vantaggi per soddisfare diverse esigenze di connettività.