Xiaomi 12: una funzionalità di HyperOs sarà assente

A quanto pare Xiaomi 12 non riceverà la funzionalità di texture avanzate in arrivo con la nuova versione di HyperOS

La nota azienda di smartphone cinese Xiaomi molto presto introdurrà il nuovo aggiornamento della propria interfaccia grafica HyperOs, in quest’ultima introdurrà una feature davvero molto attesa e soprattutto molto discussa, stiamo parlando delle texture avanzate che porteranno una evidente ventata di rinnovamento all’interfaccia grafica dei telefoni dell’azienda cinese.

Per chi non lo sapesse si tratta di una funzionalità che introduce moltissimi effetti blur e un aspetto visivo completamente rinnovato in grado di portare a un immersi davvero senza precedenti con un livello di rendering molto più profondo rispetto alle precedenti versioni, il tutto in favore di una componente estetica decisamente più preponderante.

Non per Xiaomi 12

A quanto pare però questo aggiornamento o meglio questa funzionalità non sarà disponibile per lo smartphone Xiaomi 12, gli ingegneri di Xiaomi infatti hanno effettuato numerosi test per capire l’effettiva fattibilità di un porting sul telefono e hanno dovuto constatare che quest’ultimo non è possibile, dal momento che le prestazioni del dispositivo tendono a calare in maniera troppo esagerata insieme all’autonomia generale che perde un buon 10% a causa della pesantezza dell’interfaccia grafica.

A risentirne dunque e l’intero smartphone che vede un calo drastico delle prestazioni e della fluidità di sistema soprattutto durante le interazioni più dinamiche come l’arrivo delle notifiche, anche la diminuzione delle performance sia attestata attorno al 10%, dettagli che hanno portato l’azienda cinese a scegliere di escludere Xiaomi 12 dall’arrivo della nuova interfaccia grafica.

Di conseguenza la texture avanzata resterà al momento disponibile solo per gli smartphone della serie Xiaomi e Redmi dotati di un processore tra i più potenti sul mercato in grado di gestire senza troppi problemi questo miglioramento grafico, altrimenti ciò non sarà possibile e l’azienda cinese non renderà disponibile tale aggiornamento.

Di conseguenza, se siete in possesso di uno smartphone di queste due aziende non propriamente tra i top di gamma in tutta probabilità, dovrete rinunciare all’arrivo di questo nuovo pack di texture.