OnePlus Open Apex Edition ufficiale: design unico e funzionalità AI

OnePlus Open Apex Edition è la nuova variante di OnePlus Open, il top di gamma foldable dell’azienda orientale, capace di integrare al proprio interno nuove funzionalità, ma soprattutto di presentare un design iconico ed unico nel proprio genere.

Il modello in questione riesce ad incarnare perfettamente la filosofia del brand per un design sempre elegante, la variante si ispira al classico rosso di OnePlus rendendo omaggio a Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, ed integrando materiali di lusso, come ad esempio la pelle, ma suggerendo allo stesso tempo un senso di mistero e di eleganza. Il retro è realizzato in pelle vegana, con un motivo a diamante e un tocco di arancio sull’Alert Slider, che si contrappone ad un motivo CD sulla ghiera della fotocamera. La finitura riesce a trasmettere energia ed iconicità a tutti gli utenti.

OnePlus Open Apex Edition: le altre novità

Il nuovo OnePlus Open Apex Edition integra 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di memoria interna UFS 4.0, con la RAM più rapida e potente è possibile fruire di un multitasking decisamente più fluido, mentre la tanta ROM a disposizione permette di salvare tutto ciò che si desidera, senza particolari problemi o preoccupazioni

Il dispositivo presenta un chip indipendente ed una modalità VIP per migliorare la sicurezza e la privacy, i dati più importanti vengono stoccati indipendentemente da tutto il resto, essendo certificato CC EAL5+, con chip di sicurezza NFC certificato CC EAL6+ e EMVCo. Con la modalità VIP, attivabile tramite lo slider, i microfoni e le videocamere sono disattivate, con inoltre tracciamento pubblicitario limitato e crittografia ai massimi livelli.

Per garantire fotografie ai massimi livelli, il prodotto sfoggia le funzioni AI Eraser e AI Smart Cutout. Con AI Eraser è possibile rimuovere oggetti o persone dagli scatti, semplicemente cerchiandoli con il dito, mentre con la seconda viene semplificato il ritaglio degli oggetti dalle foto, creando con semplicità adesivi personalizzati.

Al momento attuale OnePlus non ha ufficialmente comunicato prezzo di vendita e disponibilità, ne sapremo di più il 27 agosto.