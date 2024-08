Teamfight Tactics: Magia e pandemonio, la nuova espansione debutta ufficialmente

Il gameplay di Teamfight Tactics si espande con la nuova espansione chiamata Magia e pandemonio. Il nuovo aggiornamento è finalmente disponibile gratuitamente su PC e i dispositivi mobile in tutto il mondo.

Il debutto della nuova espansione è stata celebrata da Riot Games con un bellissimo filmato di lancio su YouTube. I giocatori potranno utilizzare una vasta gamma di eroi appartenenti all’universo di League of Legends, divertendosi come mai prima d’ora.

Infatti, l’attesissimo 12° set introduce una nuova location molto speciale: il Magitorium. All’interno di questo castello, la magia regna sovrana e rappresenta un punto di ritrovo per tutti i maghi, gli incantatori e gli stregoni che popolano il mondo di gioco.

Teamfight Tactics: Magia e pandemonio è la nuova espansione gratuita che arriva per il titolo di Riot Games

Le arti magiche saranno il fulcro della nuova esperienza di Teamfight Tactics: Magia e pandemonio. Gli sviluppatori hanno introdotto modifiche sostanziali al gameplay con l’introduzione di una nuova meccanica denominata Malìe che contra oltre cento variazioni.

Queste Malìe permettono di ottenere maggiore poter in fase di combattimento, accedere a bonus all’economia, incremendo di danni agli avversari e molto altro ancora. Tra le novità dell’espansione, è possibile trovare anche un roaster di 60 campioni provenienti dall’universo di League of Legends, 27 nuovi tratti e 3 nuovi personaggi.

Per esempio, si potrà giocare con Norra, l’iconica Yordle di Legends of Runeterra, o Briar e Smolder provenienti da League of Legends. Da League of Legends: Wild Rift, invece, proviene il tratto Crononauta.

Inoltre, al fine di rendere il gameplay ancora più variegato, gli utenti potranno sfruttare oltre 140 Impianti, tra cui gli Impianti Alto rischio che modificano profondamente lo stile di gioco ma garantiscono ricompense interessanti. Teamfight Tactics: Magia e pandemonio si configura come un’espansione importante per il titolo che potrà stimolare i giocatori a divertirsi in un modo del tutto nuovo, padroneggiando tecniche finora inedite.