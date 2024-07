Un nuovo grande ed importante aggiornamento sta per arrivare su Teamfight Tactics. Gli sviluppatori hanno annunciato il rilascio dell’update chiamato Magia e pandemonio. La data da segnare sul calendario è il 31 luglio con il rilascio su PC e dispositivi mobile.

Questa nuova espansione permetterà a tutti i giocatori di esplorare il Magitorium, un castello pieno di magia che cambierà radicalmente il modo di approcciarsi al titolo strategico. Infatti, le novità di Magia e pandemonio includono nuove meccaniche, tratti, Impianti e campioni inediti.

Gli utenti potranno divertirsi con tre nuovi personaggi inediti ma anche con i campioni più amati, presi in prestito dagli altri titoli targati Riot Games. Tra questi spicca certamente Norra, l’iconica Yordle vista in Legends of Runeterra. Ma non si possono dimenticare Briar e Smolder in arrivo direttamente da League of Legends.

su Teamfight Tactics: Magia e pandemonio, i giocatori si troveranno a dover sfruttare una nuova meccanica di gioco incentrata sulla magia. Le Malìe rappresentano questa abilità e permetteranno di utilizzare ogni magia, offrendo bonus di attacco, amplificando i tratti e molto altro ancora. Tuttavia, sarà necessario sfruttare al meglio questa meccanica in quanto utilizzabile singolarmente e i nuovi punti saranno acquistabili nel negozio.

Come affermato da Sam Judd, Lead Designer del set Magia e pandemonio in Riot Games: “Con la sua atmosfera stravagante, i colori vivaci e i campioni spensierati, Magia e pandemonio, racchiude tutta l’energia positiva della stagione estiva. Volevamo creare un ambiente i cui i giocatori potessero dare sfogo alla propria creatività e dimostrare la loro padronanza di varie arti magiche insieme ai campioni che conoscono e apprezzano. Non vediamo l’ora di aprire loro le porte del Magitorium!”

Le parole di Sam Judd sono confermate dai numeri. Infatti, il set includerà 27 tratti, 60 campioni e circa 140 nuovi Impianti per rendere il gameplay estremamente variegato. Infine, Riot Games ha annunciato che il prossimo evento LAN internazionale del gioco sarà intitolato TFT Macao Open (TMO), e si svolgerà a Macao, in Cina, nel periodo compreso tra il 13 e il 15 dicembre 2024.