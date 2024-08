Mercedes CLA elettrica: in arrivo il crossover su piattaforma MMA

Mercedes sta accelerando a tutta velocità lo sviluppo della sua prossima generazione di auto elettriche, con la CLA come uno dei modelli più attesi. Questa elettrica ha già catturato l’attenzione grazie a diverse foto spia e alla promessa di innovazioni significative. La sua presentazione ufficiale è attesa entro la fine dell’anno, con la commercializzazione prevista per il il prossimo anno.

Il crossover è destinato a diventare un modello di forza per Mercedes, con la produzione che dovrebbe iniziare nell’ottobre 2025 a Rastatt (in Germania). La sua commercializzazione in tutto il mondo dovrebbe avvenire, secondo la roadmap prestabilita, l’anno successivo seguirà nel 2026. Oltre a Rastatt, la piattaforma MMA supporterà la produzione di nuovi modelli anche a Kecskemet, in Ungheria, e a Pechino. Oltre alla CLA e al crossover, Mercedes svilupperà forse su questa piattaforma altri tre modelli, inclusi una station wagon e due ulteriori crossover.

La Mercedes CLA sarà solo l’inizio?

La Mercedes CLA non sarà l’unica auto che vedremo. Accanto alla berlina, Mercedes introdurrà anche una versione crossover, entrambe basate sulla nuova piattaforma MMA. Essa, progettata principalmente per veicoli elettrici, donerà anche la flessibilità utile per supportare anche modelli endotermici e ibridi, rendendola uno strumento fondamentale nella strategia complessiva di elettrificazione della casa tedesca.

Questo nuovo crossover si rivolgerà a una clientela più giovane e dinamica, posizionandosi come concorrente diretto della Tesla Model Y. La decisione di Mercedes di abbandonare l’uso del termine EQ per i suoi veicoli elettrici porterà probabilmente ad un nome diverso per il modello che si vocifera essere “GLA”. Il concept della CLA, su piattaforma MMA, supporta un’architettura a 800 V, permettendo ricariche estremamente rapide. Il powertrain del include un motore elettrico da 175 kW sull’asse posteriore, ma la versione di produzione donerà con molta probabilità più varianti. Mercedes ha anche comunicato che utilizzerà batterie con celle NMC e LFP, così da dare opzioni nelle scelte energetiche. Queste soluzioni tecnologiche, in particolare il powertrain, dovrebbero essere condivise anche con il nuovo crossover.