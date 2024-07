Nelle scorse settimane, Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovissimo Mix Flip. Il device è il primo smartphone pieghevole a conchiglia realizzato dal produttore cinese e durante la presentazione si è parlato esclusivamente del debutto in madrepatria.

Dopo la fase inziale del lancio, tuttavia, sono emersi i primi dettagli in merito al lancio internazionale del foldable. Un manager di Xiaomi ha confermato che il Mix Flip arriverà anche a livello globale. In particolare, la commercializzazione inizierà da cinque mercati europei selezionati e il prezzo di lancio si aggirerà introno ai 1.300 euro.

Al momento, l’unica certezza riguarda il Belgio che sarà uno di questi cinque mercati. I restanti quattro sono ancora avvolti dal mistero e non sappiamo quando il produttore svelerà i vari Paesi coinvolti. In ogni caso, la versione internazionale del Mix Flip non dovrebbe differire da quella Cinese.

Xiaomi Mix Flip supererà i confini Cinesi e arriverà anche in Europa, saranno cinque i Paesi in cui il foldable sarà commercializzato

Ci aspettiamo, quindi, presenza del pannello interno realizzato da TCL e basato sulla tecnologia OLED C8+. Il display ha una diagonale di 6,86 pollici e una risoluzione Full HD+ pari a 2912 x 1224 pixel. Il refresh rate raggiunge i 120 Hz e la luminosità massima di 3000 nit.

Il pannello esterno, invece, utilizza la stessa tecnologia di quello interno ma ha una diagonale da 4,01 pollici e una risoluzione da 1392 x 1208 pixel. La resistenza a graffi e urti è garantita dal vetro di protezione Dragon Crystal realizzato internamente da Xiaomi.

Il SoC scelto per offrire le massime prestazioni è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano memorie RAM LPDDR5x e storage UFS 4.0. La presenza di un sistema di raffreddamento a liquido 3D con camera di vapore, permetterà di tenere sotto controllo le temperature anche durante l’utilizzo più intenso.

Passando al comparto fotografico, la fotocamera principale è da 50 megapixel con stabilizzazione ottica OIS. A supporto troviamo un teleobiettivo sempre da 50 megapixel in grado di effettuare uno zoom ottico a 2x. A fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

Completa la dotazione tecnica la batteria da 4.780 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W garantirà l’autonomia necessaria agli utenti. Gli utenti troveranno su Xiaomi Mix Flip il sistema operativo basato su Android 14 e sull’interfaccia proprietaria HyperOS.