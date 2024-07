Apple potrebbe cambiare approccio strategico con la famiglia iPhone 17 e presentare un modello assolutamente inedito. Di solito, l’azienda della mela offre ai propri clienti quattro varianti del flagship suddivise nel modello base a cui si affiancano la variante Plus, Pro e Pro Plus.

Tuttavia, con i prossimi iPhone 17, Apple potrebbe rinunciare alla versione Plus sostituendola con la Slim. Come si può intuire dal nome, questo modello sarebbe più sottile rispetto a tutti gli altri, facilitando così la portabilità per gli utenti.

Stando a quanto emerso dalle parole di Ming-Chi Kuo, noto analista ben informato sul mondo di Cupertino, al fine di rendere il device più sottile rispetto a tutti gli altri, ci saranno delle modifiche sostanziali. In particolare, iPhone 17 Slim sarà caratterizzato da una singola fotocamera posteriore.

La prossima famiglia di flagship realizzata da Apple sarà caratterizzata da quattro modelli e il più chiacchierato del momento è certamente l’atteso iPhone 17 Slim

Si tratta di una sorta di ritorno alle origini per Apple in quanto il brand non utilizzava più una singola fotocamera sui proprio device della linea principale dai tempi di iPhone 8. Nonostante questo cambiamento radicale, Kuo sostiene che il design del prossimo flagship non ne risentirà assolutamente. Infatti, questa scelta stilistica e funzionale permetterà di mettere in risalto in form factor inedito.

Chiaramente, tutti gli utenti che sceglieranno iPhone 17 Slim si troveranno di fronte ad uno smartphone unico nel suo genere dotato di alcune soluzioni uniche rispetto agli altri modelli della serie. Il display da 6.6 pollici sarà dotato di una risoluzione pari a 1260×2740 pixel. L’analista si aspetta la presenza della Dynamic Island, ormai un marchio di fabbrica di Apple.

Le prestazioni saranno garantite dal chipset A19, una versione leggermente meno potente dell’A19 Pro che invece sarà presente sugli altri modelli. Per quanto riguarda la scocca, al momento ci sono alcune informazioni contrastanti.

Alcune indiscrezioni indicano che il materiale principale sarà l’alluminio, mentre Kuo sostiene che Apple utilizzerà il titanio anche se meno pregiato rispetto ai modelli iPhone 17 Pro e Pro Max. In ogni caso, sembra certa la presenza di un modem 5G realizzato internamente da Apple.