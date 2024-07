Il Galaxy S24 Ultra è noto per il suo eccellente comparto fotografico. A tal proposito, dopo il suo lancio ad inizio anno Samsung ha rilasciato diversi aggiornamenti software. Alcuni dei quali mirati specificamente a migliorare la qualità delle foto. Ice Universe, noto leaker, ha pubblicato su X un post in cui parla di un nuovo possibile aggiornamento per il modello, previsto per il mese di agosto. Quest’ultimo potrebbe condurre ad ulteriori miglioramenti nelle prestazioni fotografiche del Galaxy S24 Ultra.

L’aggiornamento dovrebbe concentrarsi su aspetti cruciali. Tra cui il bilanciamento del bianco e l’ottimizzazione delle prestazioni HDR. C’è anche la gestione della sovraesposizione e il miglioramento delle funzionalità di zoom video. Suddetti miglioramenti sono particolarmente attesi dagli utenti che desiderano ottenere il massimo dalle loro fotografie, sia in condizioni di luce normale che in modalità notturna.

Novità interessanti in arrivo per il Galaxy S24 Ultra

Anche se ci sono diversi aggiornamenti rilasciati, Ice Universe ha sottolineato che Samsung non ha ancora migliorato la qualità delle immagini. Nello specifico, si fa riferimento per le foto scattate con zoom superiori a 10x. Ciò sia in modalità normale che notturna. Gli appassionati sperano che le ottimizzazioni vengano incluse nell’aggiornamento di agosto. In tal modo sarà possibile sfruttare completamente il potenziale del comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra.

Nel frattempo, si susseguono le voci sulle potenziali caratteristiche del prossimo Samsung S25Ultra. Si ipotizza che il nuovo modello sarà più sottile e comodo da tenere in mano rispetto all’S24 e ai suoi predecessori. Inoltre, ci saranno significativi miglioramenti per la fotocamera ultrawide e il teleobiettivo. Tali cambiamenti potrebbero rappresentare un ulteriore passo avanti per Samsung.

Per chi fosse interessato all’acquisto del Galaxy S24 Ultra, il dispositivo è disponibile online a prezzi competitivi. Su Mistershopking.com è possibile trovarlo a 869 euro. Mentre su eBay è disponibile a 916euro. Il rapporto qualità-prezzo è considerato buono, con numerose offerte disponibili per gli acquirenti.