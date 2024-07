Il prossimo 13 agosto si terrà l’evento Made by Google il 13 agosto durante il quale l’azienda di Mountain View presenterà la nuova lineup di device. Al fianco dei Pixel 9 sono attesi tanti altri dispositivi come la quarta generazione del Nest Learning Thermostat e il debutto di accessori come le Pixel Buds Pro 2.

I nuovi auricolari avranno il compito di migliorare la precedente generazione il cui debutto risale al 2022. Stando a quanto emerso finora, possiamo scoprire in maniera indiretta il design delle Pixel Buds Pro 2. Un utente su Reddit ha diffuso alcune immagini che mostrano la custodia realizzata da Spigen e dedicata ad ospitare le cuffie.

Grazie alle immagini promozionali, è possibile scoprire che la nuova generazione di auricolari manterrà lo stesso design del modello precedente con una forma a uovo. Una particolarità che si nota dalle foto riguarda un ulteriore foro posto nelle vicinanze della porta USB Type-C.

Possiamo immaginare che questo spazio possa essere utilizzato per inserire un cinturino o per un’altra funzione molto più interessante. Infatti, alcuni analisti ritengono che sulle Pixel Buds Pro 2 potrebbe essere presente un piccolo altoparlante esterno. Questa soluzione sarà legata alla funzionalità Find My Device che permette di ritrovare i device Google facendoli suonare.

In attesa di scoprire ufficialmente le novità introdotte dagli ingegneri di Mountain View, i leaker hanno svelato che le cuffie saranno disponibili in diverse colorazioni. Alcune soluzioni saranno abbinate alle tonalità dei Pixel 9, quindi sarà possibile trovare una tinta rosa e i colori denominati Mojito, Porcellana e Haze.

Tra le novità introdotte con il nuovo modello, ci aspettiamo la presenza di una batteria migliorata per il case. La nuova capacità sarà di 650 mAh, con un incremento di 30 mAh rispetto alla generazione precedente. Sicuramente saranno presenti anche novità per quanto riguarda la qualità audio, ma Google sta mantenendo le informazioni riservate.