Il mondo dell’interfaccia utente nei dispositivi Samsung si prepara a un cambiamento significativo. Il punto di partenza è l’arrivo di One UI 7, basata su Android 15. Il lancio è previsto per ottobre. Le prime anticipazioni sulla nuova versione promettono una rivoluzione grafica e funzionale che potrebbe ridefinire l’esperienza d’uso dei dispositivi Galaxy.

Secondo le informazioni trapelate da fonti affidabili, tra cui l’insider ICE UNIVERSE, One UI 7 sarà caratterizzata da un profondo restyling delle icone. Inoltre, è prevista una revisione dell’interfaccia grafica in generale. Le icone saranno completamente ridisegnate, e sono attese modifiche anche alla tendina delle notifiche e ai toggle rapidi. Per quest’ultimi è prevista l’introduzione di nuovi elementi grafici che mirano a migliorare l’estetica complessiva e l’usabilità del sistema.

Samsung rilascia One UI 7 con interessanti cambiamenti

Una delle novità più attese è l’introduzione di un app drawer verticale. Un cambiamento significativo per gli utenti abituati alla disposizione tradizionale delle app. Il nuovo layout, già presente in Android stock, potrebbe migliorare l’accessibilità e l’organizzazione delle applicazioni sui dispositivi Samsung.

Tra le funzionalità aggiuntive, si vocifera dell’integrazione di un App Lock nativo. Una caratteristica richiesta da molti utenti che potrebbe sostituire l’attuale Secure Folder. Tale modalità di sicurezza consentirebbe di proteggere le applicazioni direttamente senza necessità di app di terze parti. Si basa sull’uso di un PIN o una password per garantire la privacy degli utenti.

L’aggiornamento porta anche l’ottimizzazione della durata della batteria. Sembra che Samsung sia intenzionata a sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare l’autonomia dei suoi dispositivi. Un aspetto fondamentale per gli utenti che desiderano una maggiore efficienza energetica senza compromettere le prestazioni.

Attualmente, Samsung sta conducendo test su One UI 7 sui suoi flagship più recenti. Tra quest’ultimi sono inclusi i Galaxy S24, ma non senza incontrare alcune difficoltà legate a bug di sistema che devono essere risolti. È possibile che l’azienda avvii presto un programma beta per coinvolgere gli utenti nella fase di test.

Il debutto ufficiale di One UI 7 è previsto durante la Samsung Developer Conference (SDC). La cui data è fissata per il 3 ottobre. Durante l’evento si attende che l’azienda sveli ufficialmente tutte le nuove funzionalità e miglioramenti introdotti con la nuova versione dell’interfaccia utente.