Tra la sua vasta proposta, l’operatore telefonico italiano WindTre ha dalla sua parte svariate offerte mobile di tipo operator attack. Una di queste è WindTre GO 150 M Easy Pay. La disponibilità di quest’ultima offerta sarebbe dovuta terminare a breve. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, il produttore tech ha deciso di prorogarne la disponibilità almeno fino alla fine del mese di luglio 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Windtre proroga ancora una volta l’offerta WindTre GO 150 M Easy Pay

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano Windtre ha deciso di prorogare una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 150 M Easy Pay. La disponibilità di questa offerta sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa.

Ora, però, gli utenti avranno a disposizione fino alla fine del mese di luglio 2024 per poterla attivare. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, ovvero rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. In particolare, potranno attivare questa offerta tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio dagli operatori telefonici Vodafone, ho. Mobile, Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile o Lyca Mobile.

Nel bundle di questa offerta sono dunque inclusi fino a 150 GB di traffico dati per navigare sia con connettività 4G sia per navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare fino a 50 SMS verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Nonostante tutto questo, gli utenti dovranno pagare un costo davvero molto basso di appena 8,99 euro al mese.

Insomma, gli utenti interessati a passare ancora all’operatore telefonico italiano WindTre continuerà a stupire ancora con questa sua fantastica offerta di rete mobile a basso costo e con tanto da offrire.