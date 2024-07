OnePlus lancia quattro nuovi device: OnePlus Nord 4, Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro

OnePlus, al Summer Launch Event realizzato a Milano lo scorso 16 luglio, ha presentato la bellezza di quattro nuovi dispositivi: OnePlus Nord 4, lo smartphone che vuole ridefinire la fascia media, OnePlus Pad 2, il tablet di nuova generazione, OnePlus Watch 2R, smartwatch di qualità, e OnePlus Nord Buds 3 Pro, auricolari true wireless in-ear.

OnePlus Nord 4

L’unico smartphone con scocca interamente in metallo, dall’era del 5G, un design perduto con tante innovazioni tecnologiche, superando le regole per le quali era impossibile creare uno smartphone 5G con scocca in metallo, a causa della presenza di più antenne. Il prodotto ha processore Qualcomm Snapdragon 7+ gen3, con configurazione che prevede fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 50 megapixel, realizzata da Sony, con batteria da 5’500mAh che supporta la ricarica Supervooc da 100W, con ricarica del 100% in soli 28 minuti.

Disponibile al prezzo consigliato di 499 euro per la versione 12/256GB e di 599 euro per la 16/512GB, in tre colorazioni differenti, con inizio delle consegne l’8 agosto.

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 gen3, con display 3K da 12,1 pollici di diagonale, e ben 6 altoparlanti stereo dislocati sull’intera superficie. Il sistema operativo User-centric prevede una serie di funzionalità AI: AI Toolboox, per creare il proprio flusso di lavoro facendo leggere un testo ad alta voce a AI Speak, oppure attivare Recording Summary per riassumere e sintetizzare tante informazioni.

La batteria è da 9510mAH, con autonomia in standby fino a 43 giorni, supporto a ricarica rapida Supervooc da 67W e ricarica in soli 81 minuti. Il design è elegante e minimale, con spessore di 6,49 millimetri e peso di soli 584 grammi, la scocca è realizzata interamente in metallo. Il prodotto è acquistabile a 549 euro per la versione 12/256GB, con sconto di 50 euro per chi lo preordinerà antro il 1 agosto.

OnePlus Watch 2R

OnePlus Watch 2R è l’orologio che condivide le funzionalità di OnePlus Watch 2, inclusa la batteria fino a 100 ore e il sistema operativo Wear OS by Google. La struttura dual-engine di OnePlus utilizza due chipset (Snapdragon W5 e MCU Efficiency BES2700), risulta essere decisamente meno energivora.

Le 100 modalità di allenamento sono personalizzabili, con variabilità della frequenza cardiaca e sonno. Disponibile in due colori, è uno smartwatch più leggero del 25%, in vendita al prezzo di 279 euro.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Cuffiette con tecnologia ANC ibrida e adattiva, sono eccellenti su un’ampia gamma di frequenze, a cui si aggiunge anche un audio di qualità molto elevata, con i bassi potenti, grazie ad un driver extra-large e la tecnologia BassWave 2.0. La durata della batteria può raggiungere fino a 44 ore, sfruttando la tecnologia bluetooth 5.4. Il design moderno ed elegante li vede racchiusi in una custodia verticale con finitura opaca e punti metallici, pur mantenendo un peso ridottissimo (solo 4,4 grammi).

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro sono disponibili in due colorazioni al prezzo di 79 euro.