My Week è la nuova funzione di Google foto che ha catturato l’attenzione globale. Questa funzione permette di condividere le immagini con gli altri utenti, come se fosse un diario settimanale con le foto più rappresentative.

E’ molto simile ad una storia Instagram, infatti, solo gli utenti dell’app scelti dal creatore del contenuto potranno visualizzarlo. Gli utenti potranno anche mettere mi piace o commentare i vostri album.

Vista la sua rapida diffusione, vi ricordiamo che per utilizzare My Week sarà necessario ricevere un link da un utente che già accede a questa funzione. Una volta che riceverete il link bisognerà verificare se sul proprio smartphone è installata la versione 6.89 (o successiva) di Google Foto.

Ma come funziona My Week?

Dopo che avrete aperto il link di invito, vi dovrebbe apparire un messaggio con il seguente testo: “You’ve been invited to nome dell’album”. Al di sotto di questa scritta, dovrebbe comparire il tasto View album. Situato in alto a destra troverete il menu extra, qui bisognerà premere sulla voce “Leave album”. Così facendo si libererà un posto per gli altri 50 utenti disponibili per ogni link. Superato anche questo passaggio dovrete chiudere l’app e forzarne l’arresto.

Una volta che avrete riaperto l’app, dovreste visualizzare il collegamento “Introducing My Week” che vi permetterà di utilizzare la funzione. Per iniziare a divertirsi bisognerà leggere una piccola sintesi dell’opzione e poi premere su “Get started”. Se volete iniziare a caricare le foto dovrete cliccare su “Add photos”. Quest’ultimo passaggio vi permetterà di condividere il link con gli altri utenti e di conseguenza anche loro potranno utilizzare la stessa funzione.

Tutte queste novità saranno disponibile per ogni singolo consumatore, senza differenze o vincoli particolari che potrebbero effettivamente limitarne l’utilizzo. Per maggiori informazioni consigliamo di collegarsi al sito dedicato.