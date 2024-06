OnePlus terrà un evento dedicato al lancio dei nuovi prodotti il prossimo 27 giugno. Durante questa conferenza, il produttore dovrebbe presentare diverse categorie di dispositivi per ampliare la propria offerta.

Al fianco dello smartphone Ace 3 Pro dovrebbe essere presente anche il tablet Pad Pro, per creare una combo di device spinti dal SoC Snapdragon 8 Gen 3. Non mancheranno anche gli auricolari Buds 3 TWS e il debutto di un nuovo smartwatch.

Gli analisti ritengono che lo smartwatch potrebbe appartenere alla famiglia Watch 2 e questa previsione sembra confermata da una recente indiscrezione. Stando a quanto rivelato dal leaker Max Jambor, il dispositivo in questione potrebbe chiamarsi ufficialmente OnePlus Watch 2R.

Il nuovo smartwatch di OnePlus che sarà presentato a breve prenderà il nome di Watch 2R ma le specifiche sono ancora avvolte dal mistero

OnePlus Watch 2R — Max Jambor (@MaxJmb) June 24, 2024

Come è possibile vedere nel tweet, il leaker non ha fornito ulteriori informazioni o dettagli in merito al dispositivo. Il OnePlus Watch 2 è stato lanciato nel mercato internazionale ad inizio anno e presentare dopo pochi mesi un possibile OnePlus Watch 3 avrebbe potuto confondere gli utenti.

Per questo motivo, optare per il nome Watch 2R permetterebbe di distinguere i due modelli pur facendoli rientrare nella stessa famiglia. Di solito, quando il produttore contraddistingue un dispositivo con la lettere “R”, intende che il device in questione è una versione più economica di un corrispettivo termiale.

Inoltre, il produttore si trova in una situazione molto particolare per quanto riguarda il mercato Cinese. OnePlus non ha lanciato il proprio smartwatch in madrepatria quindi, attualmente, non è presente una seconda generazione dell’orologio smart. Per il proprio mercato domestico, l’azienda potrebbe decidere di presentare l’orologio con il nome Watch 2 omettendo la lettere “R”.

Al momento, grazie alla certificazione TENAA possiamo scoprire che la batteria sarà da 500mAh. Inoltre, lo smartwatch supporter la connettività LTE per poter ricevere messaggi e chiamate. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori informazioni per questo nuovo device. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.