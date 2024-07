A partire dal 12 luglio, gli utenti PlayStation 5 potranno impersonare i panni di un ladro in Thief Simulator 2. Questo titolo, precedentemente rilasciato su PC, permette ai giocatori di intraprendere la rischiosa carriera criminale e cimentarsi con sfide uniche nel loro genere.

Il simulatore, infatti, combina vari elementi per creare un gameplay unico e variegato. Sarà necessario farsi largo nel sottobosco criminale della città, diventando i ladri più bravi e astuti, mettendo a segno un colpo dietro l’altro.

Tuttavia, riuscire nell’impresa non sarà affatto facile considerando che il livello di sfida aumenterà ad ogni colpo concluso con successo. Gli sviluppatori di CookieDev e Ultimate Games S.A. hanno voluto creare un titolo coinvolgente e, al tempo stesso, sfidante.

Thief Simulator 2 arriva finalmente su PlayStation 5 in attesa del debutto su Xbox Series X|S e Nintendo Switch

In Thief Simulator 2 bisognerà muoversi con furtività in ogni momento del gioco in quanto il titolo action-simulativo è basato su un mondo di ladri e mafia. Trattandosi del secondo capitolo della saga, il team di sviluppo ha lavorato per rendere ogni aspetto migliore rispetto al precedente titolo.

La visuale in prima persona (FPP) garantisce una maggiore immersività e le nuove meccaniche di gioco permettono un approccio molto più variegato che in passato. I giocatori potranno affrontare due modalità di gioco scegliendo tra la storia e la modalità libera.

Ogni colpo sarà caratterizzato da una serie di azioni che varieranno a seconda della location ma che si possono riassumere in tre fasi: osservazione, pianificazione e azione. I giocatori dovranno studiare la casa da svaligiare, scoprire le abitudini degli inquilini e valutare qual è il bottino migliore.

In seguito, bisognerà pianificare l’azione scegliendo tra i tantissimi strumenti a disposizione. Una volta recuperato il bottino, bisognerà scappare cercando di lasciare meno tracce possibili per evitare le forze dell’ordine possano scoprire qualcosa.

Il successo della saga è sottolineato dal 90% di recensioni positive su Steam su oltre 35.000 opinioni. Il debutto su console PlayStation 5 sarà seguito in autunno dall’arrivo di Thief Simulator 2 su Xbox Series X|S. A seguire, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch.