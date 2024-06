GTA Online, il nuovo DLC Bottom Dollar Bounties è finalmente disponibile

La sua proposta è quella di aprire l’agenzia di cauzioni Bottom Dollar a Los Santos con il supporto del giocatore. Una volta acquistato il nuovo business, sarà possibile scendere in campo in prima persona e dare la caccia a ricercati di alto profilo per catturarli vivi o morti.

Ma non è tutto, infatti Rockstar Games ha ascoltato le richieste della community e ha introdotto un elemento spesso utilizzato dagli utenti nei propri giochi di ruolo. Infatti, sarà possibile diventare un poliziotto impegnato a combattere il crimine su GTA online.

Dopo essere stati contattati dall’agente dell’LSPD Vincent Effenburger, gli utenti potranno accedere ai nuovi incarichi della polizia non ufficiali. Per accedere a queste missioni, sarà necessario aver completato la missione Soldi Bucati di Assalto a Cluckin’ Bell, il precedente DLC rilasciato da Rockstar Games.

Solo dopo aver soddisfatto i requisti, si potrà acquistare un veicolo della Polizia di Los Santos. Salendo a bordo, si potrà rispondere alle chiamate che verranno proposte occasionalmente e diventare un rappresentante della legge.

Tra le novità del nuovo DLC Bottom Dollar Bounties non mancano una serie di nuovi veicoli di tutti i tipi, ottimizzazioni al gameplay e nuovi strumenti disponibili nella modalità Creatore.