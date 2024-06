Rockstar Games ha pensato più di una volta che la storia di Grand Theft Auto 5 meritava un ulteriore approfondimento. Infatti, la software house ha progettato dei DLC dedicati ai vari protagonisti per sbloccare nuove storyline ambientante a Los Santos.

Purtroppo, questi DLC di GTA V non hanno mai visto la luce e non sono mai stati portati a termine da Rockstar Games. Tuttavia, alcuni data miner hanno scoperto che l’azienda ha iniziato a lavorarci per poi abbandonare il progetto in corso d’opera.

Come svelato da Gamerant, il primo DLC per GTA V era previsto nel 2019 e includeva il debutto del Diamond Casino, location è stata poi utilizzata in GTA Online. Tuttavia anche un altro importante DLC di GTA Online sembra provenire dalla rielaborazione di un contenuto previsto inizialmente per il single-player.

Rockstar Games voleva espandere GTA V con tanti DLC ma alla fine ha scelto di non espandere la storia in single-player

Un ulteriore DLC doveva essere incentrato su Trevor che, suo malgrado, diventava un agente speciale impegnato in missioni di spionaggio molto speciali. Una di queste prevedeva anche un inseguimento con un jetpack, confermando la particolarità delle missioni ideate da Rockstar Games.

Il presunto nome del DLC doveva essere Agent Trevor e la conferma arriva da una traccia audio legata alla colonna sonora dell’espansione, poi inutilizzata. Il file audio prende il nome proprio di Clifford, un nome che ai giocatori di GTA Online risulterà familiare.

Infatti, si tratta dell’antagonista principale presente nel Colpo dell’Apocalisse (Doomsday Heist). Questo DLC è arrivato poi sulla componente multiplayer e presenta molte similitudini con le vicende previste per Agent Trevor.

Il motivo per cui i DLC per la componente single-player di GTA V non siano mai stati finalizzati non è chiaro. Una delle ipotesi più probabili riguarda la presenza di GTA Online e il successo del titolo multiplayer.

Infatti, il gioco parallelo ha catturato l’attenzione degli utenti e Rockstar Games potrebbe aver preferito investire tempo e risorse su questo titolo. Infatti, su GTA Online sono arrivate numerose espansioni in maniera costante nel corso di questi anni. Gli sviluppatori hanno introdotto storie dedicate e tantissime missioni per rendere sempre variegata l’esperienza di gioco per gli utenti.