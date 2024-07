Il nuovo realme C63 si prepara ad arrivare sul mercato Italiano e sorprendere gli utenti del nostro Paese. Infatti, il produttore ha voluto rendere questo dispositivo un best buy offrendo caratteristiche tecniche importanti e un prezzo di lancio molto vantaggioso.

Offerto a 179,99 euro per la variante 8GB+256GB, il realme C63 è caratterizzato da un elevata resistenza ma con un tocco di eleganza garantito dalla backcover in similpelle. Gli ingegneri dell’azienda garantiscono che il dispositivo può resistere a cadute da un metro di altezza senza subire danni e offrendo, al tempo stesso, un design esclusivo per la sua fascia di prezzo.

Inoltre, il realme C63 si configura come il primo smartphone nella sua categoria ad essere dotato della ricarica rapida a 45W. Questo significa che la batteria dello smartphone si ricarica del 50% in 30 minuti. Un esempio più concreto della potenza di questo sistema, però, è la possibilità di guadagnare un’ora di autonomia con 1 minuto di collegato alla corrente.

realme C63 è un device caratterizzato da funzionalità basate sull’IA, una batteria dall’ampia autonomia e un prezzo invidiabile

Le prestazioni del device sono garantite da un System-on-Chip octa-core, ottimizzato per garantire efficienza e versatilità in ogni contesto di utilizzo. Inoltre, realme ha introdotto sul device anche tante feature legate all’Intelligenza Artificiale.

Guardando ai dispositivi top di gamma, il C63 integra funzionalità avanzate uniche per la sua fascia di prezzo. Gli utenti potranno sfruttare le Air Gestures e le funzioni Rainwater Touch e Mini Capsule 2.0.

Attraverso le Air Gesture sarà possibile utilizzare lo smartphone senza toccare direttamente lo schermo, rendendo più semplici le interazioni. Attraverso Rainwater Smart Touch, invece, sarà possibile utilizzare lo schermo sotto la pioggia o con le mani bagnate. Il sistema riconoscerà il tocco ed eviterà tocchi fantasma causati dalla presenza di acqua sul display. Infine, attraverso Mini Capsule 2.0 si sfrutta l’IA per ridurre il rumore di fondo in fase di chiamata e ottenere una qualità audio superiore.

Il realme C63 è disponibile nelle colorazioni Leather Blue e Jade Green e sarà disponibile in early-bid a 179.99 euro fino ad agosto.