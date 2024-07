Realme 12 Pro+ è disponibile in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi più convincenti e convenienti dell’ultimo periodo, pronto a mettere nelle mani del consumatore finale l’occasione per accedere ad un prodotto di qualità al giusto prezzo.

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di alcune specifiche tecniche di assoluto rilievo, a partire ad esempio dalle dimensioni relativamente contenute, capaci di arrivare a 161,47 x 74,02 x 8,75 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 196 grammi complessivi. Il tutto grazie alla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione massima raggiungibile di 1080 x 2412 pixel, ma anche 394 ppi e la tecnologia AMOLED con refresh rate a 120Hz.

Realme 12 Pro+: la promozione su Amazon è folle

Acquistare lo smartphone Realme 12 Pro+ risulta essere tutt’altro che dispendioso, se considerate che comunque il suo listino è di 499 euro, ma che risulta essere pronto a diminuire del 24%, con l’applicazione automatica dello sconto, che lo porta ad un prezzo finale di soli 379 euro. Per effettuare l’ordine potete collegarvi qui.

Il processore è un ottimo Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, un SoC che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 710 di ottima qualità, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che purtroppo non risulta essere espandibile). Il comparto fotografico è composto da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare di ottima qualità, da 64 megapixel, per terminare con il sensore da 8 megapixel, che viene generalmente utilizzato per scatti da vicino o effetti bokeh. Il tutto viene completato, nella parte anteriore, da un sensore da 32 megapixel che è pronto a fare la differenza in termini di qualità generale, grazie anche alla sua apertura F2.4. La registrazione video raggiunge al massimo il 4K a 30fps.