Chi sicuramente per passare il tempo o per passione non ha mai provato a giocare tramite il proprio telefono. Se andiamo a parlare per i più appassionati sembra che si è trovata una soluzione per migliorare i giochi da telefono trovata da ARM.

La soluzione in questione sviluppata dovrebbe portare al miglioramento del gioco e allo stesso tempo al diminuire il consumo energetico.

ARM, sfida impossibile?

Finalmente per gli appassionati di giochi da telefono si è trovata una degna soluzione per risolvere il problema soprattutto del consumo energetico durante una sessione di gioco. Dove quest’ultimo consumava un enorme quantitativo di batteria in pochi minuti. In aiuto c’è il nuovo upscaler basato su FideityFX Super Resolution 2 di AMD anche chiamato Accuracy Super Resolution.

Per precisare, un upscaler come in questo caso utilizzata da ARM, è una tecnologia usata per i computer che permette di aumentare la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi senza ricorrere all’aumento dello sforzo computazionale, rendendo disponibili al gioco alcuni titoli che necessitano schede potenti.

L’elemento fondamentale è proprio l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per poter aumentare la risoluzione delle immagini. In questo caso ARM ha deciso di basarsi su FSR 2 di AMD visto che utilizza l’upscaling “temporale” ovvero utilizza un numero maggiore di fotogrammi per generare un’immagine di qualità maggiore.

ARM in seguito ha fornito dei dati per dimostrare quanto questo nuovo strumento sia efficace. Infatti utilizzando un dispositivo con una GPU ARM immortalis-G720 e un display 2800 x 1260, si aumenta il frame rate del 53%. Il vero risultato di questo esperimento però è il consumo energetico.

Visto che la nuova tecnologia sembra funzionare ARM ha deciso che renderà la tecnologia di upscaling ASR disponibile anche per gli sviluppatori aventi una licenza open source del MIT.

Un altra parte molto importante non considerata è che ci sono già i nuovi PC Copitlot+ aventi chip ARM. PC già disponibili sul nostro mercato, i quali differiscono per la tecnologia di upscaling.