Android 15: in arrivo miglioramenti per la ricarica rapida?

La recente3 di, rilasciata ieri, ha rivelato un dettaglio significativo riguardante la. In particolare, il sistema operativo sta ridefinendo cosa considera ““. Al momento, il(Android Open Source Project) classifica come veloce una ricarica che supera i. Mentre una lenta è quella che risulta essere inferiore a. Tali valori vengono mostrati nella parte bassa dello schermo sulladel dispositivo.

Tali soglie risultano però ormai superate rispetto agli standard odierni. Anche gli smartphone più comuni, privi di tecnologie di ricarica rapida all’avanguardia, spesso superano i 7,5W. Pertanto, Google sembra intenzionata ad aggiornare questi parametri con Android 15, adeguandoli alle capacità tecnologiche attuali.

Come potrebbe cambiare la ricarica rapida con Android 15

Secondo AndroidAuthority, nel codice della Beta 3 di Android15 è emerso che la nuova soglia sarà innalzata a 20W. È importante ricordare che i produttori di smartphone possono sempre modificare questi valori per adattarli ai propri dispositivi. Pertanto, tale cambiamento interesserà principalmente gli utenti dei dispositivi Pixel, che sono direttamente gestiti da Google.

Per i possessori di Pixel7a e 8a, che supportano una ricarica rapida fino a 18W, suddetto aggiornamento potrebbe sembrare problematico, poiché potrebbero non vedere più la dicitura “ricarica veloce” sullo schermo. Tale dettaglio è particolarmente utile. Infatti, per gli utenti è utile sapere se il proprio dispositivo sta ricaricando velocemente in relazione alle sue capacità specifiche. Quindi, è probabile che Google implementi una soluzione che tenga conto di tale necessità.

Non ci sono invece problemi per i modelli Pixel8 e Pixel 8 Pro, che supportano velocità di ricarica fino a 30W. Resta da vedere se i futuri modelli Pixel9, 9Pro e 9ProXL presenteranno miglioramenti ulteriori in suddetto ambito. Non resta dunque che attendere per scoprire nuove funzioni e miglioramenti che coinvolgeranno i dispositivi con Android 15 dell’azienda di Mountain View riguardo il processo di ricarica rapida.