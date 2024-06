Apple, di recente, ha presentato ufficialmente iOS 18. Il nuovo sistema operativo per iPhone che pone un’attenzione, senza precedenti sulla sicurezza e la privacy dei dati personali degli utenti. Questa versione introduce una serie di innovazioni mirate a garantire una protezione avanzata. Mantenendo però l’esperienza d’uso complessiva sempre fluida e intuitiva.

iOS 18: al centro la sicurezza

Una delle principali novità da notare è rappresentata dal sistema Private Cloud Compute per Siri. Con questa tecnologia, Siri utilizzerà modelli di intelligenza artificiale generativa direttamente dal dispositivo per gestire le richieste dei suoi utilizzatori. Solo in casi di necessità, l’ assistente virtuale potrà accedere al PCC. Il quale elaborerà solo i dati essenziali per l’attività richiesta, senza memorizzarli o renderli accessibili ad Apple. Tale approccio garantisce così che la privacy degli utenti sia preservata al massimo, con i loro dati sensibili sempre al sicuro.

Un’altra innovazione importante riguarda la gestione delle applicazioni. iOS18 consente infatti di nascondere le app in una cartella apposita nella LibreriaApp. Essa sarà accessibile solo tramite Face ID, Touch ID o codice di sblocco.

Tante novità in arrivo

Ma non è ancora tutto. iOS 18 introduce anche una nuova piattaforma Password. Quest’ ultima è disponibile su iPadOS e macOS e funge da hub per la gestione delle password. Tale applicazione consente agli utenti di memorizzare in modo sicuro le proprie password. Le quali saranno sincronizzate in modo crittografato attraverso iCloud, garantendo un accesso sicuro e affidabile anche su dispositivi Windows.

Un’altra funzionalità chiave è la possibilità di controllare a quali informazioni di contatto un’app può accedere. Fino ad ora, le persone dovevano spesso concedere l’accesso completo alla loro rubrica per poter utilizzare determinate applicazioni. Con iOS18, invece, è possibile selezionare specificamente quali contatti condividere con una data piattaforma. Limitando l’accesso solo alle informazioni strettamente necessarie.

Insomma è ormai chiaro che tutte queste innovazioni non solo rafforzano la fiducia dei clienti nell’uso dei dispositivi Apple, ma stabiliscono nuovi standard nel settore. Così da garantire una protezione avanzata dei dati in un ambiente digitale sempre più complesso e interconnesso.