Gli sviluppatori di Timi Studio Group e Level Infinite hanno annunciato che Honor of Kings è finalmente disponibile per gli utenti iOS e Android di tutto il mondo. Il titolo incentrato sulle battaglie strategiche a squadre debutta Europa, Giappone, Corea, Sud-Est asiatico, America Latina e Nord America.

I giocatori potranno scegliere tra un roaster vastissimo che conta 86 Eroi e sarà possibile provarli tutti nel mese di lancio per scegliere quello adatto al proprio stile. Inoltre, giocando a Honor of Kings, sarà possibile sbloccarne 28 per il proprio account.

Gli utenti dovranno superare le varie sfide in-game per aumentare la propria esperienza e ottenere le ricompense. Inoltre, il primo mese del titolo sarà particolarmente attivo, con collaborazioni di altissimo livello come quelle con SNK, Saint Seiya, Hello Kitty e Bruce Lee.

Honor of Kings debutta nel nostro Paese e promette sfide strategiche a squadre memorabili con un roaster immenso

Trattandosi di un gioco pensato per essere fruito su mobile, gli sviluppatori di Honor of Kings hanno voluto progettare un’esperienza di gioco che fosse compatibile con i device moderni. Per questo motivo, il titolo nasce per essere un Free to Play dove solo i giocatori più abili vengono premiati.

Non sarà necessario acquistare pacchetti, forzieri, gemme o quant’altro per salire velocemente di livello e sbloccare i personaggi più forti. Solo l’abilità e l’impegno di ogni giocatore permetterà di vincere le varie battaglie presenti nel titolo.

Inoltre, le dimensioni compatte dei file di gioco lo rendono adatto per tutti i dispositivi, dai flagship da gaming ai device più modesti. no l’esperienza complessiva. Gli sviluppatori promettono grande attenzione all’esperienza utente e gli 86 eroi iniziali con oltre 100 skin lasciano intendere tante novità in arrivo con il passare delle settimane.

Le ambizioni di Honor of Kings sono elevate e, oltre a fare breccia nel cuore dei giocatori, il titolo si propone come una valida sfida nel mondo degli eSport. Infatti, a partire dal 29 giugno, tredici squadre a livello mondiale si sfideranno nel torneo per vincere 300.000 dollari. I vincitori, potranno partecipare all’esclusivo Honor of Kings Invitational Midseason | Esports World Cup, una competizione che metterà in palio 3.000.000 di dollari.