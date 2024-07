ASUS ha confermato l’arrivo nel nostro Paese di ProArt P16 e ProArt PX13, due dispositivi sviluppati appositamente per i creativi. La dotazione hardware di altissimi livello, la leggerezza e la certificazione di resistenza di grado militare, rendono questi due device ottimi per la produttività dentro e fuori casa.

Al fine di migliorare l’esperienza di utilizzo e facilitare la vita degli utenti, ASUS ha messo a punto alcune funzionalità esclusive. Si tratta di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, progettate per sfruttare al meglio le potenzialità dei device e stimolare il processo creativo.

Attraverso l’app StoryCube è possibile sfruttare l’IA per ordinare, modificare, gestire ed esportare i file grezzi acquisiti. In questo modo, gli utenti potranno gestire le risorse digitali in maniera più comoda. Sfruttando l’app MuseTree, invece, i creator potranno trovare l’ispirazione. Partendo da alcune bozze testuali si riceveranno delle proposte creative da utilizzare come reference per creare la propria opera originale.

ASUS ProArt P16 e ProArt PX13 possono contare su alcune applicazioni e funzionalità supportate dall’IA appositamente sviluppate dal brand

Inoltre, sul portale ProArt Creator Hub si può monitorare lo stato del dispositivo per avere sempre tutto sotto controllo. Inoltre, è possibile regolare le varie impostazioni per sfruttare al meglio il proprio device ASUS.

Tra le regolazioni possibili c’è il Color Control per accedere agli strumenti di calibrazione colore del pannello o la gestione del sistema di raffreddamento. È possibile anche intervenire sulla gestione delle prestazioni attraverso i tool dedicati WorkSmart e Performance Optimization.

Infine, ASUS ha realizzato il DialPad che rivoluziona il settore. Si tratta di un controller fisico che permette agli utenti di avere un controllo immediato e certosino dei parametri legati alle applicazioni creative. Trattandosi di uno strumento su misura per i creativi, la sua personalizzazione è massima e permette di migliorare il flusso di lavoro, facilitando il processo.