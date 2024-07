A marzo 2023 hanno presentata la nuova Lamborghini Revuelto, quest’ultima è la prima plug-in hybrid del Toro. Nonostante l’abbiano presentata solo un anno e mezzo fa è già in vendita da vari concessionari online.

Dando uno sguardo ai vari siti web dove si rivendono auto, solitamente usate, si possono vedere ben 6 Lamborghini Revuelto, in vendita in Italia ad un prezzo ben più elevato rispetto a quello di listino. Al giorno della presentazione il prezzo di listino era di 500mila euro, mentre oggi la si può trovare anche ad un milione di euro se non di più.

Andiamo a vedere nel concreto le 6 Revuelto di cui vi stiamo parlando, a cominciare da quella acquistabile a Roma, in consegna però solo ad aprile 2025, in vendita a 950mila euro in colorazione blu/azzurro acquistata da Lamborghini Italia Milano e definita nuova. Continuiamo parlando di una venduta a San Giovanni Ilarione (provincia di Verona), anch’essa è nuova, venduta ad 1,15 milioni di euro, al momento la più cara fra quelle in commercio online. Si tratta di una vettura in colorazione nero, mentre è azzurra la Revuelto venduta a Milano a 910mila euro.

Ecco dove si trovano le altre tre Lamborgini Revuelto

In vendita anche una Lamborghini Revuelto a Verona, questa volta ad un prezzo che si gira intorno al milione di euro, nonostante sia venduta come usata avendo 200km sul contachilometri. La Lambo è in colorazione Azzurro Thetys, immatricolata a giugno di quest’anno. Infine ne abbiamo due nelle Marche, la prima si trova precisamente a Fano in una particolare colorazione verde metallizzato e venduta con 50 km usata a 915mila euro, mentre per quanto riguarda la seconda la si può comprare a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, a un milione di euro con possibilità di scegliere la configurazione entro il prossimo settembre.

Il vero motivo di questi prezzi duplicati però è uno solo, ovvero il fatto che gli ordini ufficiali per la Revuelto sono esauriti da adesso fino al 2026, di conseguenza viene messa in vendita online a questi prezzi decisamente esorbitanti.