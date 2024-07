Il mondo dei motori sicuramente è un reame che accoglie molti appassionati di meccanica e di automobili, i quali quasi sicuramente non avranno dubbi nel distinguere delle caratteristiche di un automobile o di un altra. Il problema è che vigila della confusione sugli italiani se si comincia a parlare di motore.

Si sta parlando in merito alle automobili, che anch’esse sembrano essere un punto di dubbio nella popolazione italiana.

Motore, quale è il dubbio?

Portiamo il nostro sguardo sull’Italia, in precisione sugli italiani plagiati da una confusione in ambito dei motori delle auto. Soprattutto si trova difficoltà nel muoversi liberamente tra i vari motori ibridi.

I dati adunati sono davvero allarmanti dove si vede come soggetto principale la percentuale delle persone poco assuefatte nel mondo del motore ibrido. Si sta parlando di tre italiani su quattro che non sanno distinguere le varie motorizzazioni ibride riguardo argomenti di spese di consumi termici o elettrici. Per il resto invece il 32% non si esprime in argomento.

Per quanto riguarda sempre questo esperimento con soggetto il motore, solo esclusivamente il 19% degli intervistati è riuscito nella distinzione fra mild, full e plug-in hybrid. Mentre dall’altra parte abbiamo il 45% che non sa nulla in argomento. La differenza non è molto difficile nella sua comprensione. Visto che i motori più facili da comprendere sono i plug-in hybrid dove si hanno due motori ovvero uno termico e uno elettrico. Dove l’ultimo citato necessita la sua ricarica attraverso un adeguata spina. Questo tipo di motore è il ponte che unisce il mondo del full electric e ICE.

Invece per quanto riguarda la tipologia di motore mild hybrid o MHEV sono i cosiddetti “leggeri”, quali vengono montati sulle vetture che funzionano attraverso il termico e con un piccolo aiuto elettrico.

Come ultima tappa abbiamo il tipo di motore full hybrid, il motore ibrido che svolge il suo funzionamento insieme a quello a benzina, visto che nella sua dotazione c’è una batteria molto più performante rispetto gli altri motori.