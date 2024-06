Instagram ha comunicato il lancio del nuovo “AI Studio”, uno strumento innovativo che permetterà ai creator di creare versioni virtuali di se stessi tramite un chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Al momento, il progetto è operativo solo negli Stati Uniti con un gruppo ristretto di utenti, ma ha il potenziale per rivoluzionare l’interazione sulla piattaforma.

Ai studio, chatbot creati dai creator

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha spiegato che nell’ambito di questo test “potresti iniziare a vedere le IA dei tuoi creator preferiti e le IA basate sui tuoi interessi nelle prossime settimane su Instagram”. Inizialmente, queste IA appariranno principalmente nei messaggi e saranno chiaramente etichettate come tali.

AI Studio permette ai creator di creare versioni AI di se stessi. Zuckerberg ha condiviso alcuni video dimostrativi di conversazioni con chatbot AI creati da alcuni creator. L’interazione avverrà semplicemente facendo tap sul pulsante “Messaggio”, aprendo una conversazione simile a quelle con gli umani, ma con etichette che informeranno l’interlocutore che sta parlando con un’intelligenza artificiale.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i creator per realizzare questo progetto in modo che le loro versioni AI siano utili nel rispondere alle domande dei loro follower e possano chattare in modo utile e divertente”, afferma Zuckerberg nel video di presentazione. Ha inoltre sottolineato che “siamo ancora agli inizi e si tratta della prima versione beta di queste IA, quindi continueremo a lavorare per migliorarle e renderle presto disponibili a più persone”.

AI Studio non solo promette di migliorare l’interazione tra creator e follower, ma potrebbe anche trasformare il modo in cui gli utenti utilizzano Instagram. Con la capacità di rispondere a domande e chattare in modo personalizzato, le versioni AI dei creator potrebbero offrire un’esperienza utente arricchita e più coinvolgente.

Un nuovo modo di fare social

Il test di AI Studio rappresenta un passo significativo verso l’integrazione più profonda dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme social. Se la fase di prova negli Stati Uniti avrà successo, è probabile che Instagram espanda l’accesso a questo strumento a un pubblico più ampio, aprendo nuove possibilità per l’interazione digitale e il content creation. Con questo progetto, Instagram dimostra di essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, cercando costantemente nuovi modi per coinvolgere e intrattenere la sua vasta comunità di utenti.