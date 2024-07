ASUS ha annunciato la disponibilità italiana per i laptop ProArt P16 e ProArt PX13. I due dispositivi sono pensati per supportare il lavoro dei creativi grazie anche alle funzionalità avanzate legate all’Intelligenza Artificiale. Entrambi i device sono già disponibili per il pre-order sul sito ufficiale del produttore e presso i punti vendita ASUS Gold Store selezionati. La commercializzazione ufficiale inizierà a partire dal 28 luglio.

Il ProArt P16 si configura come un computer potente ma al tempo stesso altamente portatile. Con un spessore di 14,9 mm e un peso di 1,85 kg, è possibile utilizzarlo ovunque ci si trovi senza problemi. Il ProArt PX13, invece, è un convertibile che può essere usato come laptop o tablet, con un peso di 1,38 kg.

ASUS ha realizzato i dispositivi per durare, grazie ai rigorosi test che rispettano i più altri standard militari. All’interno garantiscono agli utenti un utilizzo continuo ovunque ci si trovi, sia all’aperto che in studio.

Questi laptop sono caratterizzati da un comparto hardware di altissimi livello. Equipaggiano le GPU GeForce RTX 40 Series Laptop, in grado di gestire tranquillamente i programmi di grafica grazie ai 321 TOPS raggiungibili. Il processore, invece, è un AMD Ryzen AI 9 HX 370 che può raggiungere una potenza di elaborazione di 50 TOPS.

I laptop possono supportare fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e un SSD PCIe 4.0 da 4 TB. Il display è altrettanto evoluto in quanto il pannello scelto è un Lumina OLED con una risoluzione di 3K per il ProArt Px13 e 4K per il P16.

Tra le funzionalità dedicate all’IA troviamo le applicazioni StoryCube e MuseTree oltre al tasto Copilot dedicato. Trattandosi di dispositivi pensati per la produttività e i creativi, i prezzi sono da veri top di gamma. Il ProArt PX13 è acquistabile a partire da 2.099 euro mentre il ProArt P16 il prezzo parte da 2.499 euro.