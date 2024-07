Czinger 21C è la supercar stradale più veloce al Godwood Festival of Speed

Il Goodwood Festival of Speed è uno degli eventi più importanti per gli appassionati di motori. Le esibizioni statiche sono corredate da esibizioni statiche, sfilate e, sopratutto, dalla cronoscalata sulla collina presente all’interno della Tenuta.

Nonostante la distanza da percorrere sia di appena 1,86 km e il tracciato conti nove curve, le varie case automobilistiche si impegnano a realizzare vetture in grado di battere il record di velocità. La vettura che quest’anno è riuscita a completare la tratta più veloce degli avversari è la Czinger 21C.

Il pilota Chris Ward ha tagliato il traguardo dopo 48,83 secondi dalla partenza. Questo risultato permette di stabilire un nuovo record battendo il precedente di 49,32 secondi detenuto dalla Rimac Nevera.

NEW GOODWOOD RECORD! 🚨 The Czinger 21C (@CzingerVehicles) has just claimed the record for fastest road-legal production car up the #FOS Hill in the Timed Shootout. An incredible time of 48.82 seconds! What other road-legal production car do you think could beat this? #Czinger pic.twitter.com/idWAe80T0D

— Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 14, 2024