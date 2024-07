Red Bull Advanced Technologies ha scelto la cornice del Goodwood Festival of Speed per presentare al mondo la tanto attesa RB17. L’incredibile hypercar è stata svelata alla presenza di Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing, di Adrian Newey, Chief Technical Officer e di Rob Gray, Technical Director di Red Bull Advanced Technologies.

curato direttamente da Adrian Newey e dal team di Red Bull Advanced Technologies. Le sinergie interne del gruppo hanno permesso di sfruttare appieno il know-how accumulato in oltre 20 anni Lo sviluppo di questa vettura è statae dal team di Red Bull Advanced Technologies. Le sinergie interne del gruppo hanno permesso di sfruttare appieno il know-how accumulato in oltre 20 anni di Formula Uno . Una conoscenza di altissimo livello che ha permesso a Oracle Red Bull Racing di conquistare ben sei titoli Costruttori.

telaio monoscocca in fibra di carbonio ed è pensata per due occupanti. I La RB17 è realizzata partendo da uned è pensata per due occupanti. I propulsore V10 aspirato è collocato in posizione centrale e può raggiungere i 15.000 giri al minuto. La coppia disponibile è erogata dalle ruote posteriori attraverso il cambio in fibra di carbonio.

Gli ingegneri hanno voluto rispettare due caratteristiche tipiche di un’auto da corsa: il peso contenuto e la potenza disponibile. Considerando i 900 kg complessivi e gli oltre 1.200 CV, gli esperti assicurano prestazioni equivalenti a quelli di una F1. Questo risultato è possibile anche all’attento studio aerodinamico che garantisce la deportanza necessaria a rendere controllabile la vettura.

in soli 50 esemplari, l’intero processo di Disponibile, l’intero processo di creazione della RB17 è curato dagli ingegneri di Red Bull Advanced Technologies. Inoltre, i fortunati proprietari avranno accesso ad una serie di eventi esclusivi per guidare la propria hypercar in alcuni dei circuiti più importanti del mondo.

La personalizzazione è un altro aspetto da non sottovalutare, considerando che ogni proprietario potrà decidere come adattarla alle proprie esigenze. Si potrà scegliere la vernice la tipologia di materiali per gli interni, rendendo unico ogni modello.