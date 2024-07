Poco M6 Plus in arrivo, ecco presunte specifiche e prezzi

A quanto pare nei piani del produttore tech Poco c’è l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Poco M6 Plus. Di quest’ultimo ne abbiamo sentito parlare diverso tempo fa, ma ora sono spuntati in rete nuovi rumors e addirittura anche alcune immagini renders che lo riguardano. Il report in questione è stato pubblicato sul noto sito web 91mobiles. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco sta per annunciare il nuovo entry-level Poco M6 Plus, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors e leaks riguardanti il prossimo smartphone di casa Poco. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco M6 Plus e a quanto pare ci troveremo di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia entry-level del mercato. Dal punto di vista prestazionale, infatti, sembra che a bordo ci sarà il soc Snapdragon 4 Gen 2.

Sembra che gli utenti potranno inoltre scegliere tra due tagli di memoria differenti, uno con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno e uno con 8 GB di RAM e con 256 GB di storage interno. La parte frontale dello smartphone dovrebbe invece essere occupata da un display con tecnologia IPS LCD. Il pannello dovrebbe avere una diagonale pari a 6.79 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Come è possibile notare dalle immagini renders, la backcover posteriore dovrebbe avere due rifiniture di due colorazioni differenti, di cui una più scura dove sarà collocato il comparto fotografico. Nello specifico, dovrebbero esserci un sensore fotografico principale da 108 MP e un sensore macro da 2 MP. L’autonomia dovrebbe essere invece affidata ad una batteria con una capienza di 5030 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Insomma, sono emerse davvero tantissime indiscrezioni su questo prossimo entry-level Poco M6 Plus. Bisognerà comunque attendere il debutto ufficiale per sapere se questi rumors sono attendibili oppure no.